Microsoft показала аксесуари для Xbox у дизайні DOOM: The Dark Ages

В очікуванні релізу DOOM: The Dark Ages компанія Microsoft вирішила додати ще трохи ажіотажу та представила лінійку аксесуарів для Xbox, оформлених у стилі нової гри.

Серед новинок – бездротовий геймпад Xbox, оформлений у сіро-зеленій кольоровій гамі, що нагадує броню Палача Рока. Кривава пляма на корпусі лише посилює цей образ. Контролер буде доступним обмежений час – замовити його можна до 18 квітня на сайті Microsoft Store за ціною $80. У комплекті покупець отримає код DLC із унікальним костюмом для головного героя, який відкриється вже в день релізу гри.

Окрему увагу Microsoft приділила і геймерам, які віддають перевагу преміальним рішенням. Для них був підготовлений контролер Xbox Elite Series 2 у чорному та червоному оформленні з демонічними мотивами DOOM. Вартість пристрою – $200, попереднє замовлення вже доступне, а поставки стартують 25 квітня.

Третій елемент колекції – знімна панель для Xbox Series X. Вона стилізована під темний камінь, а центральним акцентом виступає червоний символ DOOM. Аксесуар коштує $55 та доповнює темну естетику серії. Гра DOOM: The Dark Ages вийде 15 травня для PC, PlayStation 5 та Xbox Series.