Сервіс онлайн геймінгу Nvidia GeForce Now випустили для Steam Deck10.01.25
На виставці CES 2025 компанія Nvidia анонсувала, що цього року планує випустити нативну версію програми GeForce Now для Steam Deck. На даний момент сервіс доступний через веб-версію, і Nvidia розробила спеціальний скрипт, який автоматично встановлює Google Chrome, налаштовує браузер для використання з геймпадом та додає ярлик GeForce Now до бібліотеки Steam. Однак з виходом нативної програми користувачі отримають більш зручний та функціональний досвід.
Програма GeForce Now для Steam Deck буде доступна у версії 2.0.70, тоді як поточна версія складає 2.0.68. Оновлення дозволить запускати ігри з бібліотеки з роздільною здатністю до 4K з частотою 60 кадрів в секунду.
Крім того, Nvidia GeForce Now забезпечить доступ до каталогу Xbox Game Pass на Steam Deck. Для цього буде потрібна підписка на обидві послуги, але навіть з урахуванням цієї додаткової підписки користувачі зможуть заощадити в порівнянні з покупкою окремих ігор, таких як Indiana Jones and Great Circle або очікувана Avowed.
Також на виставці Nvidia анонсувала нове покоління відеокарт GeForce RTX 50 та представила персональний суперкомп’ютер для роботи зі штучним інтелектом під назвою Project Digits. Крім Steam Deck, компанія планує випустити додаток GeForce Now для таких платформ, як Apple Vision Pro, Meta Quest 3 і 3S, а також пристрої змішаної реальності Pico.
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