Audi A6 Sedan будет выпускаться в версии мягкого гибрида19.04.25
Audi A6 Sedan с классическим для бизнес-класса кузовом дополнила представленную ранее в марте A6 Avant и, как и универсал, построена на платформе Premium Platform Combustion (PPC).
Новый седан отличается исключительной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,23 – это лучший показатель среди всех автомобилей марки с двигателем внутреннего сгорания. Такой результат снабжен тщательно проработанными деталями кузова – от воздухозаборников и аэродинамических каналов в переднем бампере до изгиба крышки багажника и массивного диффузора сзади.
Линейка силовых агрегатов включает в себя дизель 2.0 TDI мощностью 204 л.с. и бензиновый 3.0 TFSI на 367 л. Оба двигателя поддерживают мягкую гибридную технологию MHEV plus, которая позволяет движение на электротяге на малых скоростях, в пробках или во время движения накатом. Система также прибавляет к 230 Нм моменту и 24 л.с. при разгоне и обеспечивает рекуперацию энергии до 25 кВт при торможении.
Базовая версия получила бензиновый 2.0 TFSI на 204 л. без гибридной надстройки – это единственная модификация с передним приводом, в то время как остальные модели оснащаются системой quattro.
Уровень акустического комфорта в салоне вырос: шумоизоляцию улучшили на 30% благодаря новым уплотнителям и стеклу, а все колеса от 19 дюймов имеют шумопоглощающие вставки. Также обновлены опоры двигателя и трансмиссии, что уменьшает вибрацию.
Среди доступных опций – адаптивная пневмоподвеска, которая автоматически снижает клиренс на 20 мм на высокой скорости, и система подруливания задней оси для улучшения маневренности в городе и устойчивости на трассе.
Производство новой Audi A6 наладят в Неккарзульме, Германия. Стартовая цена – от 55 500 евро за версию с мотором 2.0 TFSI. Заказы начнут принимать в середине апреля, а первые поставки запланированы на лето 2025 года.
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