Audi A6 Sedan випускатиметься у версії м’якого гібрида19.04.25
Audi A6 Sedan з класичним для бізнес-класу кузовом доповнила представлену раніше у березні A6 Avant і, як і універсал, побудована на платформі Premium Platform Combustion (PPC).
Новий седан відрізняється винятковою аеродинамікою: коефіцієнт лобового опору становить лише 0,23 – це найкращий показник серед усіх автомобілів марки із двигуном внутрішнього згоряння. Такий результат забезпечений ретельно опрацьованими деталями кузова – від повітрозабірників та аеродинамічних каналів у передньому бампері до вигину кришки багажника та масивного дифузора ззаду.
Лінійка силових агрегатів включає дизель 2.0 TDI потужністю 204 к.с. та бензиновий 3.0 TFSI на 367 л. Обидва двигуни підтримують м’яку гібридну технологію MHEV plus, яка дозволяє рух на електротязі на малих швидкостях, пробках або під час руху накатом. Система також додає до 230 Нм моменту та 24 л.с. при розгоні та забезпечує рекуперацію енергії до 25 кВт при гальмуванні.
Базова версія одержала бензиновий 2.0 TFSI на 204 л. без гібридної надбудови – це єдина модифікація з переднім приводом, тоді як решта моделей оснащується системою quattro.
Рівень акустичного комфорту в салоні зріс: шумоізоляцію покращили на 30% завдяки новим ущільнювачам та склу, а всі колеса від 19 дюймів мають шумопоглинаючі вставки. Також оновлено опори двигуна та трансмісії, що зменшує вібрацію.
Серед доступних опцій – адаптивна пневмопідвіска, яка автоматично знижує кліренс на 20 мм на високій швидкості, та система підрулювання задньої осі для покращення маневреності у місті та стійкості на трасі.
Виробництво нової Audi A6 налагодять у Неккарзульмі, Німеччина. Стартова вартість – від 55 500 євро за версію з двигуном 2.0 TFSI. Замовлення почнуть приймати у середині квітня, а перші поставки заплановані на літо 2025 року.
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Audi A6 Sedan випускатиметься у версії м’якого гібрида Audi автомобіль
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