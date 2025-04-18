В ChatGPT появится библиотека созданных ИИ картинок

OpenAI сообщила о запуске новой опции в ChatGPT — теперь пользователям доступна библиотека изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Функция введена как для владельцев платных подписок Plus и Pro, так и для тех, кто использует ChatGPT на бесплатной основе.

На панели интерфейса чат-бота появился дополнительный раздел под названием «Библиотека». В этом разделе отображаются изображения, созданные пользователями, в виде сетки для удобного просмотра. Функциональность ориентирована на тех, кто регулярно генерирует визуальные материалы через чат-бот и хотел бы в дальнейшем возвращаться к ним для просмотра или редактирования.

Из более глобальных планов, OpenAI, компания, стоящая за развитием ChatGPT, занята разработкой собственной социальной платформы. По информации источников, генеральный директор компании Сэм Альтман в закрытом режиме собирал мнения и отзывы о проекте, не раскрывая при этом деталей. Официальное название и концепция пока не озвучены, как и сведения о том, будут ли в платформу интегрированы какие-либо функции существующих моделей ChatGPT. Представители OpenAI на данный момент воздерживаются от комментариев.

Создание социальной сети со стороны OpenAI может рассматриваться не только как шаг в сторону конкуренции с крупнейшими игроками медийного рынка вроде Meta или X, но и как потенциальный способ получения масштабного массива данных для обучения своих моделей. Подобным подходом ранее воспользовались в X — платформа активно используется для улучшения работы чат-бота Grok.

Однако возможный конфликт интересов придает ситуации дополнительную интригу. Основатель X Илон Маск ранее имел отношение к OpenAI, но покинул компанию, занявшись собственными разработками в области искусственного интеллекта. В последние годы он неоднократно высказывался критически в адрес бывших партнеров, в том числе выступая за ограничение их деятельности. При этом влияние Маска на политические и технологические процессы в США остается значительным, и прямая конкуренция с его платформой может нести для OpenAI определенные риски — особенно в условиях усиления противостояния на рынке ИИ.