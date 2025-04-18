У ChatGPT з’явиться бібліотека створених ШІ картинок18.04.25
OpenAI повідомила про запуск нової опції в ChatGPT – тепер користувачам доступна бібліотека зображень, що згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Функція введена як для власників платних передплат Plus та Pro, так і для тих, хто використовує ChatGPT на безкоштовній основі.
На панелі інтерфейсу чат-бота з’явився додатковий розділ під назвою “Бібліотека”. У цьому розділі відображаються зображення, створені користувачами, як сітка для зручного перегляду. Функціональність орієнтована тих, хто регулярно генерує візуальні матеріали через чат-бот і хотів би надалі повертатися до них для перегляду чи редагування.
З найбільш глобальних планів, OpenAI, компанія, що стоїть за розвитком ChatGPT, займається розробкою своєї соціальної платформи. За інформацією джерел, генеральний директор компанії Сем Альтман у закритому режимі збирав думки та відгуки щодо проекту, не розкриваючи при цьому деталей. Офіційна назва та концепція поки що не озвучені, як і відомості про те, чи будуть у платформу інтегровані будь-які функції існуючих моделей ChatGPT. Представники OpenAI зараз утримуються від коментарів.
Створення соціальної мережі з боку OpenAI може розглядатися не лише як крок у бік конкуренції з найбільшими гравцями медійного ринку на кшталт Meta або X, а й як потенційний спосіб отримання масштабного масиву даних навчання своїх моделей. Подібним підходом раніше скористалися в X – платформа активно використовується для покращення роботи чат-бота Grok.
Проте можливий конфлікт інтересів надає ситуації додаткової інтриги. Засновник X Ілон Маск раніше мав відношення до OpenAI, але покинув компанію, зайнявшись власними розробками в галузі штучного інтелекту. В останні роки він неодноразово висловлювався критично на адресу колишніх партнерів, зокрема виступаючи за обмеження їхньої діяльності. При цьому вплив маски на політичні та технологічні процеси в США залишається значним, і пряма конкуренція з його платформою може нести для OpenAI певні ризики — особливо в умовах посилення протистояння на ринку ШІ.
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У ChatGPT з’явиться бібліотека створених ШІ картинок оновлення штучний інтелект
OpenAI повідомила про запуск нової опції в ChatGPT – тепер користувачам доступна бібліотека зображень, згенерованих за допомогою штучного інтелекту
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