Nubia RedMagic 10 Air — игровой смартфон с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и батареей 6000 мАч

Nubia официально представила игровой смартфон RedMagic 10 Air, сделав ставку на тонкий корпус, мощную начинку и высокий уровень кастомизации для геймеров.

RedMagic 10 Air получил корпус толщиной всего 7,85 мм, но несмотря на это, устройство оборудовано аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Фронтальная камера на 16 МП встроена под экран, рядом с оптическим сканером отпечатков пальцев.

Другие характеристики Nubia RedMagic 10 Air

Устройство построено на Snapdragon 8 Gen 3, одной из самых мощных мобильных платформ на рынке. Есть две конфигурации памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой RedMagic OS 10.0.

Основная камера — двойная: 50 МП основной модуль и 50 МП сверхширик. В геймерской части смартфон получил боковые сенсорные кнопки, которые можно переназначать, и продвинутую систему охлаждения, включающую испарительную камеру, термогель и графен.

RedMagic 10 Air представлен в трёх цветах:

Twilight — чёрный

Hailstone — белый

Flare — оранжевый

Цена в Китае начинается от 3499 юаней ($476) за версию 12/256 ГБ и достигает 4199 юаней ($571) за максимальную конфигурацию 16/512 ГБ. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае.

Если хочешь — могу подготовить краткое сравнение с другими игровыми смартфонами или помочь подобрать лучший по соотношению цена/производительность.