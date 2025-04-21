Nubia RedMagic 10 Air — игровой смартфон с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и батареей 6000 мАч21.04.25
Nubia официально представила игровой смартфон RedMagic 10 Air, сделав ставку на тонкий корпус, мощную начинку и высокий уровень кастомизации для геймеров.
RedMagic 10 Air получил корпус толщиной всего 7,85 мм, но несмотря на это, устройство оборудовано аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Фронтальная камера на 16 МП встроена под экран, рядом с оптическим сканером отпечатков пальцев.
Другие характеристики Nubia RedMagic 10 Air
Устройство построено на Snapdragon 8 Gen 3, одной из самых мощных мобильных платформ на рынке. Есть две конфигурации памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой RedMagic OS 10.0.
Основная камера — двойная: 50 МП основной модуль и 50 МП сверхширик. В геймерской части смартфон получил боковые сенсорные кнопки, которые можно переназначать, и продвинутую систему охлаждения, включающую испарительную камеру, термогель и графен.
RedMagic 10 Air представлен в трёх цветах:
- Twilight — чёрный
- Hailstone — белый
- Flare — оранжевый
Цена в Китае начинается от 3499 юаней ($476) за версию 12/256 ГБ и достигает 4199 юаней ($571) за максимальную конфигурацию 16/512 ГБ. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае.
Если хочешь — могу подготовить краткое сравнение с другими игровыми смартфонами или помочь подобрать лучший по соотношению цена/производительность.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Nubia RedMagic 10 Air — игровой смартфон с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и батареей 6000 мАч Qualcomm смартфон
Nubia официально представила игровой смартфон RedMagic 10 Air, сделав ставку на тонкий корпус, мощную начинку и высокий уровень кастомизации для геймеров.
В Украине перенесли милионный телефонный номер через услугу MNP события в Украине телеком УГЦР
Как отмечают в УГЦР, введение MNP не только предоставило пользователям больше свободы, но и стимулировало конкурентную борьбу между операторами
Nubia RedMagic 10 Air — игровой смартфон с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и батареей 6000 мАч
В Украине перенесли милионный телефонный номер через услугу MNP
ИИ Gemini может генерировать видео в 720p длительностью до 8 секунд
Электромотоцикл Verge TS Pro установил рекорд запаса хода
Первая квантовая система навигации оказалась в 50 раз точнее GPS
Audi A6 Sedan будет выпускаться в версии мягкого гибрида
Как рассчитать прибыльность ASIC-майнинга?
Microsoft показала аксессуары для Xbox в дизайне DOOM: The Dark Ages
TWS-навушники Nothing CMF Buds 2 получили ANC и защиту IP55
Motorola Edge 60 Stylus впервые в серии получил стилус. Смартфон оснащен Snapdragon 7s Gen 2
В ChatGPT появится библиотека созданных ИИ картинок
NVIDIA RTX 5060 для ноутбуков получила меньше ядер CUDA чем десктопная, но отставать не будет
В Steam теперь можно посмотреть сколько вы потратили на покупку игр