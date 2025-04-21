Nubia RedMagic 10 Air – ігровий смартфон з чіпом Snapdragon 8 Gen 3 та батареєю 6000 мАг21.04.25
Nubia офіційно представила ігровий смартфон RedMagic 10 Air, зробивши ставку на тонкий корпус, потужну начинку та високий рівень кастомізації для геймерів.
RedMagic 10 Air отримав корпус товщиною всього 7,85 мм, але, незважаючи на це, пристрій обладнано акумулятором на 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 80 Вт. Смартфон оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1300 нит. Фронтальна камера на 16 МП вбудована під екран поруч із оптичним сканером відбитків пальців.
Інші характеристики Nubia RedMagic 10 Air
Пристрій побудований на Snapdragon 8 Gen 3, одній з найпотужніших мобільних платформ на ринку. Існують дві конфігурації пам’яті: 12/256 ГБ і 16/512 ГБ. Смартфон працює на Android 15 із фірмовою оболонкою RedMagic OS 10.0.
Основна камера – подвійна: 50 МП основний модуль та 50 МП надширик. У геймерській частині смартфон отримав бічні сенсорні кнопки, які можна перепризначати, і просунуту систему охолодження, що включає камеру випаровування, термогель і графен.
RedMagic 10 Air представлений у трьох кольорах:
- Twilight — чорний
- Hailstone — білий
- Flare — помаранчевий
Ціна у Китаї починається від 3499 юанів ($476) за версію 12/256 ГБ і сягає 4199 юанів ($571) за максимальну конфігурацію 16/512 ГБ. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення у Китаї.
Якщо хочеш, можу підготувати коротке порівняння з іншими ігровими смартфонами або допомогти підібрати найкращий за співвідношенням ціна/продуктивність.
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