ИИ Gemini может генерировать видео в 720p длительностью до 8 секунд

Google начала постепенное развертывание функции генерации видео в сервисе Gemini Advanced. Теперь подписчики могут создавать короткие видеоролики с помощью модели Veo 2, просто описав сцену в текстовом формате.

Новая модель позволяет генерировать видео длительностью до 8 секунд в формате HD 720p и соотношении сторон 16:9. Главный акцент сделан на кинематографичность, детализацию и реалистичную анимацию — модель лучше распознаёт физику движения и передаёт поведение персонажей и объектов в кадре. Благодаря этому сцены выглядят более правдоподобно даже при сложной композиции.

Как это работает

Чтобы воспользоваться Veo 2, пользователю нужно выбрать её из выпадающего списка моделей в интерфейсе Gemini. Далее — ввести текстовый запрос с описанием желаемого видеосценария. Чем точнее описание, тем более управляемым будет результат. Это может быть как простая визуальная идея, так и мини-история.

На одного пользователя действует лимит по количеству видео, который варьируется — точное значение Google не раскрывает. Однако система заранее предупредит, если вы приближаетесь к пределу.

Сгенерированное видео можно сохранить и поделиться — например, загрузить его в TikTok или YouTube Shorts прямо через интерфейс.

Каждое видео маркируется цифровым водяным знаком SynthID, встроенным в каждый кадр. Он указывает, что ролик создан с использованием ИИ. Также предусмотрены ограничения на создание контента, нарушающего правила платформы.

Функция уже становится доступной для пользователей Gemini Advanced по всему миру — как в веб-версии, так и в мобильном приложении, но полное внедрение займёт ещё несколько недель. Поддержка охватывает все языки, доступные в Gemini.