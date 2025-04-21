ШІ Gemini може генерувати відео в 720p тривалістю до 8 секунд21.04.25
Google розпочала поступове розгортання функції генерації відео у сервісі Gemini Advanced. Тепер передплатники можуть створювати короткі відео за допомогою моделі Veo 2, просто описавши сцену в текстовому форматі.
Нова модель дозволяє генерувати відео тривалістю до 8 секунд у форматі HD 720p та співвідношенні сторін 16:9. Головний акцент зроблено на кінематографічність, деталізацію та реалістичну анімацію — модель краще розпізнає фізику руху та передає поведінку персонажів та об’єктів у кадрі. Завдяки цьому сцени виглядають правдоподібніше навіть при складній композиції.
Як це працює
Щоб скористатися Veo 2, користувачеві потрібно вибрати її зі списку моделей в інтерфейсі Gemini. Далі – ввести текстовий запит із описом бажаного відеосценарію. Чим точніше опис, тим керованішим буде результат. Це може бути як проста візуальна ідея, так і міні-історія.
На одного користувача діє ліміт за кількістю відео, що варіюється — точне значення Google не розкриває. Однак система заздалегідь попередить, якщо ви наближаєтеся до межі.
Згенероване відео можна зберегти і поділитися – наприклад, завантажити його в TikTok або YouTube Shorts прямо через інтерфейс.
Кожне відео маркується цифровим водяним знаком SynthID, вбудованим у кожен кадр. Він зазначає, що ролик створено з використанням ІІ. Також передбачені обмеження створення контенту, порушуючого правила платформи.
Функція вже стає доступною для користувачів Gemini Advanced по всьому світу – як у веб-версії, так і в мобільному додатку, але повне впровадження займе ще кілька тижнів. Підтримка охоплює всі мови, доступні Gemini.
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