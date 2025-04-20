Электромотоцикл Verge TS Pro установил рекорд запаса хода

Финский стартап Verge установил новый мировой рекорд по дальности хода электрического мотоцикла на одном заряде Модель Verge TS Pro, собранная в Эстонии, смогла преодолеть 193 мили (310,6 км) вокруг Лондона без дополнительной подзарядки.

В течение 16 часов мотоциклом поочередно руководили Сэм Кларк и Сара Слоуман. Средняя скорость движения составила примерно 19 км/ч, что типично для городского трафика в большом городе.

По официальным данным Verge, запас хода TS Pro зависит от режима езды:

200 км при стабильной скорости 90 км/ч;

191 км в смешанном цикле (город + трасса);

до 350 км в спокойном городском движении с водителем весом 75 кг.

Достижение стало возможным благодаря электромотору, встроенному в заднее колесо, позволяющему использовать больше пространства в раме для аккумуляторов. хватает для полной ночной зарядки.

Ключевые характеристики Verge TS Pro:

Мощность: 136 л.с.

Крутящий момент: 1000 Н·м

Разгон 0-96 км/ч: 3,5 секунды

Масса: 245 кг

В модельной линейке также представлена ​​TS Ultra – более мощная версия с 201 л.с. (150 кВт), 1200 Н·м и аккумулятором на 21,8 кВт·ч. В городском режиме запас хода может достигать 375 км.

Verge уже открыла шоурумы в трех европейских городах и двух в США. Однако из-за длительной сертификации поставки на американский рынок отложены до конца 2025 года.