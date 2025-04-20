Электромотоцикл Verge TS Pro установил рекорд запаса хода20.04.25
Финский стартап Verge установил новый мировой рекорд по дальности хода электрического мотоцикла на одном заряде Модель Verge TS Pro, собранная в Эстонии, смогла преодолеть 193 мили (310,6 км) вокруг Лондона без дополнительной подзарядки.
В течение 16 часов мотоциклом поочередно руководили Сэм Кларк и Сара Слоуман. Средняя скорость движения составила примерно 19 км/ч, что типично для городского трафика в большом городе.
По официальным данным Verge, запас хода TS Pro зависит от режима езды:
- 200 км при стабильной скорости 90 км/ч;
- 191 км в смешанном цикле (город + трасса);
- до 350 км в спокойном городском движении с водителем весом 75 кг.
Достижение стало возможным благодаря электромотору, встроенному в заднее колесо, позволяющему использовать больше пространства в раме для аккумуляторов. хватает для полной ночной зарядки.
Ключевые характеристики Verge TS Pro:
- Мощность: 136 л.с.
- Крутящий момент: 1000 Н·м
- Разгон 0-96 км/ч: 3,5 секунды
- Масса: 245 кг
В модельной линейке также представлена TS Ultra – более мощная версия с 201 л.с. (150 кВт), 1200 Н·м и аккумулятором на 21,8 кВт·ч. В городском режиме запас хода может достигать 375 км.
Verge уже открыла шоурумы в трех европейских городах и двух в США. Однако из-за длительной сертификации поставки на американский рынок отложены до конца 2025 года.
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