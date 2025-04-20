Електромотоцикл Verge TS Pro встановив рекорд запасу ходу

Модель Verge TS Pro, зібрана в Естонії, змогла подолати 193 милі (310,6 км) навколо Лондона без додаткового підзаряджання.

Протягом 16 години мотоциклом по черзі керували Сем Кларк і Сара Слоуман. Середня швидкість руху становила приблизно 19 км/год, що для міського трафіку у великому місті.



За офіційними даними Verge, запас ходу TS Pro залежить від режиму їзди:

200 км при стабільній швидкості 90 км/год;

191 км у змішаному циклі (місто + траса);

до 350 км у спокійному міському русі з водієм вагою 75 кг.

Досягнення стало можливим завдяки електромотору, вбудованому в заднє колесо, що дозволяє використовувати більше простору в рамі акумуляторів. вистачає для повної нічної зарядки.

Ключові характеристики Verge TS Pro:

Потужність: 136 к.с.

Міткий момент: 1000 Н·м

Розгін 0-96 км/год: 3,5 секунди

Маса: 245 кг

У модельній лінійці також представлена ​​TS Ultra – потужніша версія з 201 к.с. (150 кВт), 1200 Н·м та акумулятором на 21,8 кВт·год. У міському режимі запас ходу може сягати 375 км.

Verge вже відкрила шоуруми у трьох європейських містах та двох у США. Однак через тривалу сертифікацію поставки на американський ринок відкладено до кінця 2025 року.