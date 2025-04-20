Електромотоцикл Verge TS Pro встановив рекорд запасу ходу20.04.25
Модель Verge TS Pro, зібрана в Естонії, змогла подолати 193 милі (310,6 км) навколо Лондона без додаткового підзаряджання.
Протягом 16 години мотоциклом по черзі керували Сем Кларк і Сара Слоуман. Середня швидкість руху становила приблизно 19 км/год, що для міського трафіку у великому місті.
За офіційними даними Verge, запас ходу TS Pro залежить від режиму їзди:
- 200 км при стабільній швидкості 90 км/год;
- 191 км у змішаному циклі (місто + траса);
- до 350 км у спокійному міському русі з водієм вагою 75 кг.
Досягнення стало можливим завдяки електромотору, вбудованому в заднє колесо, що дозволяє використовувати більше простору в рамі акумуляторів. вистачає для повної нічної зарядки.
Ключові характеристики Verge TS Pro:
- Потужність: 136 к.с.
- Міткий момент: 1000 Н·м
- Розгін 0-96 км/год: 3,5 секунди
- Маса: 245 кг
У модельній лінійці також представлена TS Ultra – потужніша версія з 201 к.с. (150 кВт), 1200 Н·м та акумулятором на 21,8 кВт·год. У міському режимі запас ходу може сягати 375 км.
Verge вже відкрила шоуруми у трьох європейських містах та двох у США. Однак через тривалу сертифікацію поставки на американський ринок відкладено до кінця 2025 року.
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