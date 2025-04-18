TWS-навушники Nothing CMF Buds 2 получили ANC и защиту IP5518.04.25
Nothing представила новую модель полностью беспроводных наушников – CMF Buds 2. Заказать новинку уже можно на официальном сайте компании по цене $59, €49.95 или £39. Снабжение стартует 18 апреля. Внешне CMF Buds 2 повторяют дизайн прошлогодней модели, однако производитель обещает заметные улучшения как звука, так и функциональности. Наушники получили 11-миллиметровые динамики собственной разработки с фирменной настройкой Dirac Opteo и технологией Nothing Ultra Bass 2.0, обеспечивающей более глубокий бас.
Среди ключевых обновлений – поддержка Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного соединения с двумя устройствами, а также интеграция с Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair для быстрого сопряжения. Система активного шумоподавления также претерпела изменения: она способна блокировать до 48 дБ внешнего шума. Гибридная ANC-система охватывает частоты до 5200 Гц и динамически адаптируется к окружающим условиям. В каждом наушнике установлено три микрофона с поддержкой технологии Clear Voice 3.0 и пространственного звучания.
Nothing CMF Buds 2 защищены от пыли и воды в соответствии со стандартом IP55, зарядный кейс имеет базовую защиту от брызг (IPX2). Одного заряда достаточно до 13,5 часов работы, а с кейсом – до 55 часов. Наушники доступны в трех цветах: светло-зеленом, темно-сером и ярко-оранжевом.
Компания Nothing готовится выпустить новые беспроводные наушники Ear (open). Модель отличается полупрозрачным дизайном и открытой конструкцией с вращающимися вокруг ушей крючками. Эти наушники не оснащены функцией активного шумоподавления, так как ориентированы на тех, кто предпочитает сохранять осведомленность о происходящем вокруг.
Nothing Ear (open) оборудованы динамиками, расположенными вне уха, и системой трехточечной балансировки с силиконовыми крючками. Для предотвращения утечки звука и повышения конфиденциальности разработана система Sound Seal с направленными динамиками. В наушниках установлены 14,2-миллиметровые динамики с титановым покрытием, а подключение осуществляется через Bluetooth 5.3, с поддержкой одновременной работы с двумя устройствами.
Каждый наушник весит 8,1 грамма и защищён от пыли и влаги по стандарту IP54. Встроенные аккумуляторы на 64 мАч обеспечивают до 8 часов автономной работы, а чехол с батареей на 635 мАч увеличивает время работы до 30 часов. Зарядка происходит через разъём USB-C, беспроводная зарядка не предусмотрена.
Управление наушниками возможно через приложение Nothing X, которое позволяет настраивать эквалайзер, элементы управления и обновлять прошивку. Также поддерживается функция Find My, режим низкой задержки для игр и встроенное подключение ChatGPT (для использования необходим телефон Nothing).
Наушники Nothing Ear (open) доступны в белом цвете по цене $149/€149/£129. Предзаказы уже открыты, а старт продаж намечен на 1 октября.
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