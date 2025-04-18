TWS-навушники Nothing CMF Buds 2 отримали ANC та захист IP55

Nothing представила нову модель повністю бездротових навушників – CMF Buds 2. Замовити новинку вже можна на офіційному сайті компанії за ціною $59, €49,95 або £39. Постачання стартує 18 квітня. Зовні CMF Buds 2 повторюють дизайн торішньої моделі, проте виробник обіцяє помітні покращення як звуку, так і функціональності. Навушники отримали 11-міліметрові динаміки власної розробки з фірмовим налаштуванням Dirac Opteo та технологією Nothing Ultra Bass 2.0, що забезпечує глибший бас.

Серед ключових оновлень – підтримка Bluetooth 5.4 з можливістю одночасного з’єднання з двома пристроями, а також інтеграція з Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair для швидкого поєднання. Система активного шумоподавлення також зазнала змін: вона здатна блокувати до 48 дБ зовнішнього шуму. Гібридна ANC-система включає частоти до 5200 Гц і динамічно адаптується до навколишніх умов. У кожному навушнику встановлено три мікрофони з підтримкою технології Clear Voice 3.0 та просторового звучання.

Відповідно до стандарту IP55, зарядний кейс має базовий захист від бризок (IPX2). Одного заряду достатньо до 13,5 години роботи, а з кейсом – до 55 годин. Навушники доступні у трьох кольорах: світло-зеленому, темно-сірому та яскраво-оранжевому.

Компанія Nothing готується випустити нові бездротові навушники Ear (open). Модель відрізняється напівпрозорим дизайном і відкритою конструкцією з гачками, що обертаються навколо вух.

Nothing Ear (open) обладнаний динаміками, розташованими поза вухом, та системою триточкового балансування з силіконовими гачками. 5.3, за допомогою одночасної роботи з двома пристроями.

Кожен навушник важить 8,1 грама та захищений від пилу та вологи за стандартом IP54. Керування навушниками можливе через програму Nothing X, яка дозволяє налаштовувати еквалайзер, елементи керування та оновлювати прошивку.

Навушники Nothing Ear (open) доступні у білому кольорі за ціною $149/€149/£129. Замовлення вже відкрито, а старт продажів намічено на 1 жовтня.