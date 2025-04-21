Hyundai разработала встроенную систему пожаротушения батарей электромобиля

Hyundai Mobis представила разработку в области безопасности электромобилей — батарейную систему, способную локализовать возгорание на уровне отдельной ячейки. Инженеры компании акцентируют внимание на том, что это первая технология, которая не только замедляет тепловой разгон, но и препятствует его распространению на соседние элементы.

При перегреве или воспламенении отдельной ячейки система автоматически распыляет огнетушащее вещество непосредственно в зону риска. Механизм построен на трёх компонентах: аппаратной части, которая включает само устройство пожаротушения и трубки подачи вещества внутри батарейного блока, модуле управления (BMS), а также программном обеспечении, которое в режиме реального времени отслеживает температурные, электрические и механические параметры, определяет очаг и активирует защиту.

На один аккумуляторный блок предусмотрен объём вещества, сопоставимый с пятью стандартными домашними огнетушителями массой по 3,3 килограмма. По заявлению Hyundai Mobis, состав отличается высокой способностью проникать в конструкцию ячеек, эффективно отводить тепло и изолировать очаг. Кроме того, он не представляет угрозы для здоровья человека и не наносит вреда окружающей среде.

В компании уточнили, что уже поданы три патентные заявки, охватывающие как конструктивные элементы батарейного модуля, так и систему подачи вещества под давлением. Разработку планируют внедрять как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Вице-президент R&D-направления по батарейным системам Hyundai Mobis Пак Ён Джун заявил, что в условиях роста ёмкости аккумуляторов и увеличения дальности хода электромобилей требования к системам безопасности становятся всё более жёсткими. По его словам, компания намерена и далее усиливать интеграцию аппаратных и цифровых решений в этой сфере, чтобы соответствовать международным стандартам.

Также стало известно, что Hyundai Mobis находится на завершающем этапе разработки материала на основе алюминия и хладагента, предназначенного для эффективного отвода тепла. Речь идёт о так называемой «пульсирующей тепловой трубке», которую планируют размещать между ячейками аккумуляторов для стабилизации температуры, особенно во время интенсивной зарядки.