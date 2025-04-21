Hyundai розробила вбудовану систему пожежогасіння батарей електромобіля21.04.25
Hyundai Mobis представила розробку в галузі безпеки електромобілів – батарейну систему, здатну локалізувати спалах на рівні окремого осередку. Інженери компанії акцентують увагу на тому, що це перша технологія, яка не лише уповільнює тепловий розгін, а й перешкоджає його поширенню на сусідні елементи.
При перегріві або займанні окремого осередку система автоматично розпорошує вогнегасну речовину безпосередньо в зону ризику. Механізм побудований на трьох компонентах: апаратній частині, що включає сам пристрій пожежогасіння та трубки подачі речовини всередині батарейного блоку, модулі управління (BMS), а також програмному забезпеченні, яке в режимі реального часу відстежує температурні, електричні та механічні параметри, визначає осередок та активує захист.
На один акумуляторний блок передбачений об’єм речовини, який можна порівняти з п’ятьма стандартними домашніми вогнегасниками масою по 3,3 кілограма. За заявою Hyundai Mobis, склад відрізняється високою здатністю проникати в конструкцію осередків, ефективно відводити тепло та ізолювати вогнище. Крім того, він не загрожує здоров’ю людини і не завдає шкоди навколишньому середовищу.
У компанії уточнили, що вже подано три патентні заявки, що охоплюють конструктивні елементи батарейного модуля, так і систему подачі речовини під тиском. Розробку планують запроваджувати як на внутрішньому, так і зарубіжних ринках.
Віце-президент R&D-напряму по батарейних системах Hyundai Mobis Пак Йон Джун заявив, що в умовах зростання ємності акумуляторів і збільшення дальності ходу електромобілів вимоги до систем безпеки стають все більш жорсткими. За його словами, компанія має намір і надалі посилювати інтеграцію апаратних та цифрових рішень у цій сфері, щоб відповідати міжнародним стандартам.
Також стало відомо, що Hyundai Mobis знаходиться на завершальному етапі розробки матеріалу на основі алюмінію та холодоагенту, призначеного для ефективного відведення тепла. Йдеться про так звану «пульсуючу теплову трубку», яку планують розміщувати між осередками акумуляторів для стабілізації температури, особливо під час інтенсивної зарядки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Hyundai розробила вбудовану систему пожежогасіння батарей електромобіля Hyundai розробка
Hyundai Mobis представила розробку в галузі безпеки електромобілів – батарейну систему, здатну локалізувати спалах на рівні окремого осередку.
ASUS GeForce RTX 5060 Ti представлені в модифікаціях TUF Gaming, Prime та Dual Asus GeForce RTX відеокарта
У моделях GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti із серій Asus TUF Gaming та Prime використовується система охолодження з трьома вентиляторами.
Nubia RedMagic 10 Air – ігровий смартфон з чіпом Snapdragon 8 Gen 3 та батареєю 6000 мАг
В Україні перенесли мільйонний телефонний номер через послугу MNP
ШІ Gemini може генерувати відео в 720p тривалістю до 8 секунд
Електромотоцикл Verge TS Pro встановив рекорд запасу ходу
Audi A6 Sedan випускатиметься у версії м’якого гібрида
Microsoft показала аксесуари для Xbox у дизайні DOOM: The Dark Ages
TWS-навушники Nothing CMF Buds 2 отримали ANC та захист IP55
Motorola Edge 60 Stylus вперше у серії отримав стілус. Смартфон оснащений Snapdragon 7s Gen 2
У ChatGPT з’явиться бібліотека створених ШІ картинок