Hyundai розробила вбудовану систему пожежогасіння батарей електромобіля

Hyundai Mobis представила розробку в галузі безпеки електромобілів – батарейну систему, здатну локалізувати спалах на рівні окремого осередку. Інженери компанії акцентують увагу на тому, що це перша технологія, яка не лише уповільнює тепловий розгін, а й перешкоджає його поширенню на сусідні елементи.

При перегріві або займанні окремого осередку система автоматично розпорошує вогнегасну речовину безпосередньо в зону ризику. Механізм побудований на трьох компонентах: апаратній частині, що включає сам пристрій пожежогасіння та трубки подачі речовини всередині батарейного блоку, модулі управління (BMS), а також програмному забезпеченні, яке в режимі реального часу відстежує температурні, електричні та механічні параметри, визначає осередок та активує захист.

На один акумуляторний блок передбачений об’єм речовини, який можна порівняти з п’ятьма стандартними домашніми вогнегасниками масою по 3,3 кілограма. За заявою Hyundai Mobis, склад відрізняється високою здатністю проникати в конструкцію осередків, ефективно відводити тепло та ізолювати вогнище. Крім того, він не загрожує здоров’ю людини і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

У компанії уточнили, що вже подано три патентні заявки, що охоплюють конструктивні елементи батарейного модуля, так і систему подачі речовини під тиском. Розробку планують запроваджувати як на внутрішньому, так і зарубіжних ринках.

Віце-президент R&D-напряму по батарейних системах Hyundai Mobis Пак Йон Джун заявив, що в умовах зростання ємності акумуляторів і збільшення дальності ходу електромобілів вимоги до систем безпеки стають все більш жорсткими. За його словами, компанія має намір і надалі посилювати інтеграцію апаратних та цифрових рішень у цій сфері, щоб відповідати міжнародним стандартам.

Також стало відомо, що Hyundai Mobis знаходиться на завершальному етапі розробки матеріалу на основі алюмінію та холодоагенту, призначеного для ефективного відведення тепла. Йдеться про так звану «пульсуючу теплову трубку», яку планують розміщувати між осередками акумуляторів для стабілізації температури, особливо під час інтенсивної зарядки.