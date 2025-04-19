Первая квантовая система навигации оказалась в 50 раз точнее GPS19.04.25
Австралийская компания Q-CTRL впервые публично продемонстрировала собственную квантовую навигационную систему под названием Ironstone Opal, которая работает полностью автономно и не нуждается в GPS.
В Q-CTRL обращают внимание на серьезные последствия от глушения GPS, которое стало особенно распространенным в периоды военных конфликтов и кибератак.
Ironstone Opal основывается на квантовых сенсорах, которые считывают малейшие изменения магнитного поля Земли, которое изменяется в процессе ее вращения.
Помимо квантовых сенсоров, Ironstone Opal включает в себя программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое фильтрует внешние помехи — в частности вибрации и электромагнитный шум. Компактность системы позволяет устанавливать ее на дроны, автомобили, самолеты и другие автономные платформы.
В полевых и авиационных испытаниях Ironstone Opal продемонстрировала 11-кратное преимущество над обычными системами навигации.
Q-CTRL обещает, что новая система может существенно изменить подход к навигации в мире, где зависимость от спутниковых сигналов становится все более рискованной.
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