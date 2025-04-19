Перша квантова система навігації виявилася в 50 разів точнішою за GPS19.04.25
Австралійська компанія Q-CTRL вперше публічно продемонструвала власну квантову навігаційну систему під назвою Ironstone Opal, яка працює повністю автономно і не потребує GPS.
У Q-CTRL звертають увагу на серйозні наслідки від глушення GPS, яке стало особливо поширеним у періоди воєнних конфліктів та кібератак.
Ironstone Opal ґрунтується на квантових сенсорах, які зчитують найменші зміни магнітного поля Землі, що змінюється у процесі її обертання.
Крім квантових сенсорів, Ironstone Opal включає програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту, яке фільтрує зовнішні перешкоди — зокрема вібрації та електромагнітний шум. Компактність системи дозволяє встановлювати її на дрони, автомобілі, літаки та інші автономні платформи.
У польових та авіаційних випробуваннях Ironstone Opal продемонструвала 11-кратну перевагу над звичайними системами навігації.
Q-CTRL обіцяє, що нова система може суттєво змінити підхід до навігації у світі, де залежність від супутникових сигналів стає дедалі ризикованішою.
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Перша квантова система навігації виявилася в 50 разів точнішою за GPS навігація
Австралійська компанія Q-CTRL вперше публічно продемонструвала власну квантову навігаційну систему під назвою Ironstone Opal, яка працює повністю автономно і не потребує GPS.
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