Nothing Phone (2a) Plus получил MediaTek Dimensity 7350 Pro, селфи-камеру 50 Мпикс и зарядку 50 Вт

Компания Nothing представила новый смартфон, который станет улучшенной версией модели Phone (2a), дебютировавшей в марте. Новинка под названием Nothing Phone (2a) Plus получила более мощный процессор SoC Mediatek Dimensity 7350 Pro вместо чипа Dimensity 7200 Pro.

Процессор имеет два ядра Cortex-A715 с частотой до 3.0 ГГц и шесть ядер Cortex-A510 с частотой до 2.0 ГГц. Графический процессор Mali-G610 MC4 теперь работает на частоте 1.3 ГГц. Nothing Phone (2a) Plus будет поставляться с операционной системой Android 14 и интерфейсом Nothing OS 2.6, который интегрирует возможности ChatGPT.

Среди улучшений также значится фронтальная камера, которая получила сенсор на 50 Мпикс, в отличие от 32 Мпиксв предыдущей модели. Новый сенсор поддерживает запись видео с разрешением 4K при 30 кадрах в секунду. Основная камера осталась без изменений и состоит из двух модулей по 50 Мпикс.

Экран в Nothing Phone (2a) Plus также не изменился — это 6,7-дюймовый FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор на 5000 мАч теперь поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт, в отличие от 45 Вт в предыдущей модели.

Смартфон уже можно предзаказать на официальном сайте производителя. Продажи начнутся 3 августа. Цена устройства составляет $399/£399 за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. На первых порах смартфон будет доступен в Великобритании, США и Индии, а в других странах появится в сентябре.