Nothing Phone (2a) Plus отримав MediaTek Dimensity 7350 Pro, селфі-камеру 50 Мпікс та зарядку 50 Вт

Компанія Nothing представила новий смартфон, який стане покращеною версією моделі Phone (2a), що дебютувала у березні. Новинка під назвою Nothing Phone (2a) Plus отримала потужніший процесор SoC Mediatek Dimensity 7350 Pro замість чіпа Dimensity 7200 Pro.

Процесор має два ядра Cortex-A715 із частотою до 3.0 ГГц та шість ядер Cortex-A510 із частотою до 2.0 ГГц. Графічний процесор Mali-G610 MC4 працює на частоті 1.3 ГГц. Nothing Phone (2a) Plus поставлятиметься з операційною системою Android 14 та інтерфейсом Nothing OS 2.6, який інтегрує можливості ChatGPT.



Серед поліпшень також значиться фронтальна камера, яка отримала сенсор на 50 Мпікс, на відміну від 32 Мпікс попередньої моделі. Новий сенсор підтримує запис відео з роздільною здатністю 4K при 30 кадрах за секунду. Основна камера залишилася без змін і складається із двох модулів по 50 Мпікс.

Екран у Nothing Phone (2a) Plus також не змінився – це 6,7-дюймовий FHD+ AMOLED із частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор на 5000 мАч тепер підтримує швидке заряджання потужністю 50 Вт, на відміну від 45 Вт у попередній моделі.

Смартфон вже можна замовити на офіційному сайті виробника. Продаж розпочнеться 3 серпня. Ціна пристрою становить $399/£399 за модифікацію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Спочатку смартфон буде доступний у Великобританії, США та Індії, а в інших країнах з’явиться у вересні.