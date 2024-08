Итоги Gamescom 2024. Победители номинаций и главные игровые анонсы

Организаторы фестиваля Gamescom 2024 обнародовали итоги своей ежегодной премии. В этом году жюри определяло победителей в 13 категориях, включая номинации за лучший геймплей, визуальное оформление, а также за «самую эпичную» и «самую развлекательную» игру. Monster Hunter Wilds от Capcom стала лидером церемонии, получив четыре награды. Little Nightmares 3 также показала отличный результат с тремя победами.

Лучшей игрой для ПК признана Kingdom Come: Deliverance 2

Лучший трейлер у игры Monster Hunter Wilds:

Лучший стенд выставки у Microsoft / Xbox / Bethesda / Blizzard

Другие топы игры по версии Gamescom Awards 2024

Лучшее визуальное оформление

Little Nightmares 3

Crimson Desert

Dune: Awakening

Empire of the Ants

Star Wars Outlaws

Лучший звук

Little Nightmares 3

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance 2

Nine Sols

Star Wars Outlaws

Лучший геймплей

Frostpunk 2

Blue Prince

Empire of the Ants

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

The Alters

Наиболее развлекательная

Monster Hunter Wilds

inZoi

Palworld

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

Star Wars Outlaws

Самая эпичная

Monster Hunter Wilds

Crimson Desert

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance 2

Star Wars Outlaws

Лучшая игра для PlayStation

Monster Hunter Wilds

Dragon Ball: Sparking! Zero

Little Nightmares 3

The First Berserker: Khazan

Unknown 9: Awakening

Лучшая игра для Xbox

Little Nightmares 3

Age of Mythology: Retold

Creatures of Ava

Star Wars Outlaws The Alters

Лучшая игра для ПК

Kingdom Come: Deliverance 2

Dune Awakening

Empire of the Ants

Frostpunk 2 The Alters

Лучшая мобильная игра:

Genshin Impact

Digital Animals Game

Dungeons of Dreadlock 2 — The Dead King’s Secret

Monster Hunter Now

Zenless Zone Zero

Лучшая игра с социальным воздействием

Creatures of Ava Green

GuardiansVR

Out & About

REKA

Tiny Bookshop

Самая душевная

Tavern Talk

Creatures of Ava

Tiny Bookshop Urban

Jungle Woodo

Открытие выставки Gamescom 2024 также принесло несколько долгожданных анонсов. Так на Gamescom Opening Night Live презентовали. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast и многое другое.

Главные анонсы игр 2024