23.08.24

Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?

views
19
comments 0
Acer Nitro V 16 ANV16-41

Ноутбук для школяра повинен мати дискретну відеокарту, а процесор має бути максимально потужним. Навіщо? Для писання рефератів, копіювання текстів, відкриття відразу трьох вкладок браузера, розкладання пасьянсу…