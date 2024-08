Підсумки Gamescom 2024. Переможці номінацій та головні ігрові анонси

Організатори фестивалю Gamescom 2024 оприлюднили підсумки своєї щорічної премії. Цього року журі визначало переможців у 13 категоріях, включаючи номінації за найкращий геймплей, візуальне оформлення, а також за «найепічнішу» та «найрозважальнішу» гру. Monster Hunter Wilds від Capcom стала лідером церемонії, здобувши чотири нагороди. Little Nightmares 3 також показала відмінний результат із трьома перемогами.

Кращою грою для ПК визнано Kingdom Come: Deliverance 2

Кращий трейлер у гри Monster Hunter Wilds:

Найкращий стенд виставки у Microsoft / Xbox / Bethesda / Blizzard

Інші топи гри за версією Gamescom Awards 2024

Найкраще візуальне оформлення

Little Nightmares 3

Crimson Desert

Dune: Awakening

Empire of the Ants

Star Wars Outlaws

Найкращий звук

Little Nightmares 3

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance 2

Nine Sols

Star Wars Outlaws

Кращий геймплей

Frostpunk 2

Blue Prince

Empire of the Ants

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

The Alters

Найбільш розважальна

Monster Hunter Wilds

inZoi

Palworld

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

Star Wars Outlaws

Найепічніша

Monster Hunter Wilds

Crimson Desert

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance 2

Star Wars Outlaws

Найкраща гра для PlayStation

Monster Hunter Wilds

Dragon Ball: Sparking! Zero

Little Nightmares 3

The First Berserker: Khazan

Unknown 9: Awakening

Найкраща гра для Xbox

Little Nightmares 3

Age of Mythology: Retold

Creatures of Ava

Star Wars Outlaws The Alters

Найкраща гра для ПК

Kingdom Come: Deliverance 2

Dune Awakening

Empire of the Ants

Frostpunk 2 The Alters

Краща мобільна гра:

Genshin Impact

Digital Animals Game

Dungeons of Dreadlock 2 – The Dead King’s Secret

Monster Hunter Now

Zenless Zone Zero

Найкраща гра з соціальним впливом

Creatures of Ava Green

GuardiansVR

Out & About

REKA

Tiny Bookshop

Сама душевна

Tavern Talk

Creatures of Ava

Tiny Bookshop Urban

Jungle Woodo

Відкриття виставки Gamescom 2024 також принесло кілька довгоочікуваних анонсів. Так, на Gamescom Opening Night Live презентували. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast та багато іншого.

Головні анонси ігор 2024