Підсумки Gamescom 2024. Переможці номінацій та головні ігрові анонси24.08.24
Організатори фестивалю Gamescom 2024 оприлюднили підсумки своєї щорічної премії. Цього року журі визначало переможців у 13 категоріях, включаючи номінації за найкращий геймплей, візуальне оформлення, а також за «найепічнішу» та «найрозважальнішу» гру. Monster Hunter Wilds від Capcom стала лідером церемонії, здобувши чотири нагороди. Little Nightmares 3 також показала відмінний результат із трьома перемогами.
- Кращою грою для ПК визнано Kingdom Come: Deliverance 2
- Кращий трейлер у гри Monster Hunter Wilds:
- Найкращий стенд виставки у Microsoft / Xbox / Bethesda / Blizzard
Інші топи гри за версією Gamescom Awards 2024
Найкраще візуальне оформлення
- Little Nightmares 3
- Crimson Desert
- Dune: Awakening
- Empire of the Ants
- Star Wars Outlaws
Найкращий звук
- Little Nightmares 3
- Dune: Awakening
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Nine Sols
- Star Wars Outlaws
Кращий геймплей
- Frostpunk 2
- Blue Prince
- Empire of the Ants
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- The Alters
Найбільш розважальна
- Monster Hunter Wilds
- inZoi
- Palworld
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Star Wars Outlaws
Найепічніша
- Monster Hunter Wilds
- Crimson Desert
- Dune: Awakening
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Star Wars Outlaws
Найкраща гра для PlayStation
- Monster Hunter Wilds
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Little Nightmares 3
- The First Berserker: Khazan
- Unknown 9: Awakening
Найкраща гра для Xbox
- Little Nightmares 3
- Age of Mythology: Retold
- Creatures of Ava
- Star Wars Outlaws The Alters
Найкраща гра для ПК
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Dune Awakening
- Empire of the Ants
- Frostpunk 2 The Alters
Краща мобільна гра:
- Genshin Impact
- Digital Animals Game
- Dungeons of Dreadlock 2 – The Dead King’s Secret
- Monster Hunter Now
- Zenless Zone Zero
Найкраща гра з соціальним впливом
- Creatures of Ava Green
- GuardiansVR
- Out & About
- REKA
- Tiny Bookshop
Сама душевна
- Tavern Talk
- Creatures of Ava
- Tiny Bookshop Urban
- Jungle Woodo
Відкриття виставки Gamescom 2024 також принесло кілька довгоочікуваних анонсів. Так, на Gamescom Opening Night Live презентували. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast та багато іншого.
Головні анонси ігор 2024
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