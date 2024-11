Искусственный интеллект в Gmail поможет писать электронные письма

Google расширяет функцию Help me write, добавив её в веб-версию Gmail, чтобы пользователи могли создавать и редактировать электронные письма с помощью ИИ Gemini. При создании нового черновика в Gmail теперь появляется запрос на использование этой функции. Пока что Help me write доступна для подписчиков Google One AI Premium и пользователей с дополнением Gemini для Workspace. Помимо создания черновиков, Help me write может помогать формализовать, уточнять или сокращать текст.

Также появился новый ярлык для опции «polish», который доступен в Help me write при наличии текста более чем из 12 слов. На веб-версии Gmail можно нажать на ярлык или использовать сочетание клавиш Ctrl + H для быстрой оптимизации письма. На мобильных устройствах этот ярлык заменит опцию Refine my draft, улучшая взаимодействие за счёт свайпа по ярлыку polish. Пользователи смогут дополнительно корректировать сообщения с помощью других ИИ-инструментов Google.

Функция уже начала постепенно внедряться для пользователей.

Google анонсировала функцию «синей галочки» для Gmail, которая должна была противодействовать мошенническим электронным письмам. Эти отметки позволяют предприятиям проверять свои маркетинговые электронные письма и другие сообщения, чтобы выделить их как «официальные».

Крис Пламмер (Chris Plummer), старший архитектор по кибербезопасности в Dartmouth Health, на прошлой неделе отметил на Twitter, что синие галочки Gmail могут быть подделаны . Он обнаружил проблему, связанную с индикаторами бренда (BIMI), DMARC (аутентификация сообщений на основе домена, отчетность и соответствие) и VMC (сертификат проверенной отметки), которые используются системой Gmail для проверки логотипов и подключенных доменов.

Пламмер не рассказал, как именно мошенники сумели обойти систему, но привел пример электронного письма с более подробной информацией, в котором использовался логотип UPS вместе с доменом, содержащим «ups.com», чтобы подделать синюю галочку в электронном письме, которое, очевидно, не был официальным.

В заявлении, предоставленном Google незадолго после публикации твита, компания пояснила, что эта проблема возникает из-за уязвимости третьей стороны и в дальнейшем она потребует от отправителей использования стандарта аутентификации DomainKeys Identified Mail (DKIM), чтобы получить соответствие синим галочкам.

