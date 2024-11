Штучний інтелект у Gmail допоможе писати електронні листи

Google розширює функцію Help me write, додавши її до веб-версії Gmail, щоб користувачі могли створювати та редагувати електронні листи за допомогою ІІ Gemini. Під час створення нової чернетки в Gmail тепер з’являється запит на використання цієї функції. Поки що Help me write доступна для передплатників Google One AI Premium та користувачів з доповненням Gemini для Workspace. Крім створення чернеток, Help me write може допомагати формалізувати, уточнювати або скорочувати текст.

Також з’явився новий ярлик для опції “polish”, який доступний в Help me write за наявності тексту з більш ніж 12 слів. На веб-версії Gmail можна натиснути на ярлик або використовувати клавіші Ctrl + H для швидкої оптимізації листа. На мобільних пристроях цей ярлик замінить опцію Refine my draft, покращуючи взаємодію за рахунок свайпа по ярлику polish. Користувачі зможуть додатково коригувати повідомлення за допомогою інших інструментів ІІ Google. Функція вже почала поступово впроваджуватись для користувачів.

Google анонсувала функцію «синьої галочки» для Gmail, яка мала протидіяти шахрайським електронним листам. Ці позначки дозволяють підприємствам перевіряти свої маркетингові електронні листи та інші повідомлення, щоб виділити їх як офіційні.

Кріс Пламмер (Chris Plummer), старший архітектор з кібербезпеки в Dartmouth Health, минулого тижня зазначив на Twitter, що сині галочки Gmail можуть бути підроблені. Він виявив проблему, пов’язану з індикаторами бренду (BIMI), DMARC (автентифікація повідомлень на основі домену, звітність та відповідність) та VMC (сертифікат перевіреної позначки), які використовуються системою Gmail для перевірки логотипів та підключених доменів.

Пламмер не розповів, як саме шахраї зуміли обійти систему, але навів приклад електронного листа з більш детальною інформацією, в якому використовувався логотип UPS разом із доменом, що містить «ups.com», щоб підробити синю галочку в електронному листі, який, очевидно, не був офіційним.

У заяві, наданій Google незадовго після публікації твіту, компанія пояснила, що ця проблема виникає через вразливість третьої сторони і надалі вона вимагатиме від відправників використання стандарту автентифікації DomainKeys Identified Mail (DKIM), щоб отримати відповідність синім галочкам.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram