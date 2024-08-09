Ford выпустит электровелосипеды в стилистике моделей Bronco и Mustang09.08.24
Компания Ford объявила о сотрудничестве с производителем велосипедов N plus для создания двух новых электровелосипедов, вдохновленных легендарными моделями Bronco и Mustang.
Электровелосипед Bronco оснащен мощным мотором на 750 Вт и крутящим моментом 85 Нм, что позволяет ему легко преодолевать пересеченную местность. Велосипед также оснащен системой двойной подвески “GOAT” (Goes Over Any Type of Terrain), которая обеспечивает комфортное движение по любому типу поверхности. Максимальная скорость Bronco достигает 28 миль в час (около 45 км/ч), а аккумулятор обеспечивает запас хода до 60 миль (около 96 км). Полная зарядка аккумулятора занимает 3,5 часа.
Электровелосипеды Mustang, включая специальную серию Mustang 60th Anniversary Edition, имеют схожие характеристики с Bronco, но ориентированы на более гладкие дороги. Они оборудованы полусликовыми шинами Pirelli Angel GT и мощными четырехпоршневыми гидравлическими тормозами для улучшенного контроля и безопасности.
Оба велосипеда оснащены полноцветными ЖК-дисплеями, которые отображают информацию о скорости, оставшемся времени автономной работы и запасе хода.
Стоимость электровелосипеда Bronco начинается от 4500 долларов, а модель Mustang — от 4000 долларов. Предварительные заказы уже доступны на сайте компании, а поставки начнутся к концу года.
Первый серийный Ford Mustang был выпущен 9 марта 1964 как модель 1965 года (также среди коллекционеров для Mustang, выпущенных к осени 1964 года, используется неофициальное обозначение «модель 1964 1/2»). В 1999 году продажи достигали 166 915 штук, а в 2010 — 73 716.
Первый прототип Ford Bronco был представлен в феврале 1964 года. Серийно автомобиль производился с августа 1965 до нынешнее время. Всего у авто 6 поколений. Автомобиль Ford Bronco выпускался в кузовах универсал, пикап и родстер.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Ford выпустит электровелосипеды в стилистике моделей Bronco и MustangFord электротранспорт
Электровелосипеды Ford Mustang, включая специальную серию Mustang 60th Anniversary Edition, имеют схожие характеристики с Bronco, но ориентированы на более гладкие дороги.
Ютуб всё? Правительство россии заблокировало популярнейший сервис видеохостингаYouTube блокировка интернет
«Почему не открывается Youtube» — будет самым трендовым запросом сегодня. Конечно же россиянам всегда доступны сервисы для обхождения блокировок… а, хотя VPN тоже объявлен вне закона на эрефии.