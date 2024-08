Ford выпустит электровелосипеды в стилистике моделей Bronco и Mustang

Компания Ford объявила о сотрудничестве с производителем велосипедов N plus для создания двух новых электровелосипедов, вдохновленных легендарными моделями Bronco и Mustang.

Электровелосипед Bronco оснащен мощным мотором на 750 Вт и крутящим моментом 85 Нм, что позволяет ему легко преодолевать пересеченную местность. Велосипед также оснащен системой двойной подвески “GOAT” (Goes Over Any Type of Terrain), которая обеспечивает комфортное движение по любому типу поверхности. Максимальная скорость Bronco достигает 28 миль в час (около 45 км/ч), а аккумулятор обеспечивает запас хода до 60 миль (около 96 км). Полная зарядка аккумулятора занимает 3,5 часа.

Электровелосипеды Mustang, включая специальную серию Mustang 60th Anniversary Edition, имеют схожие характеристики с Bronco, но ориентированы на более гладкие дороги. Они оборудованы полусликовыми шинами Pirelli Angel GT и мощными четырехпоршневыми гидравлическими тормозами для улучшенного контроля и безопасности.

Оба велосипеда оснащены полноцветными ЖК-дисплеями, которые отображают информацию о скорости, оставшемся времени автономной работы и запасе хода.

Стоимость электровелосипеда Bronco начинается от 4500 долларов, а модель Mustang — от 4000 долларов. Предварительные заказы уже доступны на сайте компании, а поставки начнутся к концу года.

Первый серийный Ford Mustang был выпущен 9 марта 1964 как модель 1965 года (также среди коллекционеров для Mustang, выпущенных к осени 1964 года, используется неофициальное обозначение «модель 1964 1/2»). В 1999 году продажи достигали 166 915 штук, а в 2010 — 73 716.

Первый прототип Ford Bronco был представлен в феврале 1964 года. Серийно автомобиль производился с августа 1965 до нынешнее время. Всего у авто 6 поколений. Автомобиль Ford Bronco выпускался в кузовах универсал, пикап и родстер.