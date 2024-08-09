Ford випустить електровелосипеди на честь моделей Bronco та Mustang09.08.24
Компанія Ford оголосила про співпрацю з виробником велосипедів N plus для створення двох нових електровелосипедів, натхнених легендарними моделями Bronco та Mustang.
Електровелосипед Bronco оснащений потужним мотором на 750 Вт і моментом, що крутить, 85 Нм, що дозволяє йому легко долати пересічену місцевість. Велосипед також оснащений системою подвійної підвіски “GOAT” (Goes Over Any Type of Terrain), яка забезпечує комфортний рух будь-якого типу поверхні. Максимальна швидкість Bronco досягає 28 миль на годину (близько 45 км/год), а акумулятор забезпечує запас ходу до 60 миль (близько 96 км). Повне заряджання акумулятора займає 3,5 години.
Електровелосипеди Mustang, включаючи спеціальну серію Mustang 60th Anniversary Edition, мають схожі характеристики з Bronco, але орієнтовані більш гладкі дороги. Вони обладнані напівсліковими шинами Pirelli Angel GT і потужними чотирипоршневими гідравлічними гальмами для покращеного контролю та безпеки.
Обидва велосипеди оснащені повнокольоровими РК-дисплеями, які відображають інформацію про швидкість, час автономної роботи і запас ходу, що залишився.
Вартість електровелосипеда Bronco починається від 4500 доларів, а модель Mustang – від 4000 доларів. Попередні замовлення вже доступні на сайті компанії, а постачання розпочнеться до кінця року.
Перший серійний Ford Mustang був випущений 9 березня 1964 року як модель 1965 року (також серед колекціонерів Mustang, випущених до осені 1964 року, використовується неофіційне позначення «модель 1964 1/2»). У 1999 році продажі сягали 166 915 штук, а в 2010 – 73 716.
Перший зразок Ford Bronco був представлений у лютому 1964 року. Серійно автомобіль вироблявся з серпня 1965 року до теперішнього часу. Загалом у авто 6 поколінь. Автомобіль Ford Bronco випускався в кузовах універсал, пікап та родстер.
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