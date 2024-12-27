Cамые успешные и популярные игры в Steam за 2024 год27.12.24
Steam подвёл итоги 2024 года, опубликовав рейтинг самых популярных и успешных игр платформы. Категории разбиты на группы по уровням успеха: платина, золото, серебро и бронза.
В разделе «Лидеры продаж» представлены проекты с наибольшей выручкой за период с 1 января по 15 декабря. В число лидеров вошли Palworld, Black Myth: Wukong, Dota 2, Call of Duty: Black Ops 6, Apex Legends, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Elden Ring.
Среди «Новинок» 2024 года, добившихся наибольшей выручки в первые две недели после релиза, выделяются Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Palworld, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon’s Dogma 2, Manor Lords, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Dragon Ball: Sparking! Zero, Helldivers 2 и Path of Exile 2.
В категории «Самые популярные» учитывалось максимальное количество одновременных игроков. Более 450 тысяч геймеров одновременно играли в Path of Exile 2, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Palworld, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring и Apex Legends.
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