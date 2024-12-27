Найуспішніші та найпопулярніші ігри в Steam за 2024 рік

Steam підбив підсумки 2024 року, опублікувавши рейтинг найпопулярніших і найуспішніших ігор платформи. Категорії розбиті на групи за рівнями успіху: платина, золото, срібло та бронза.

У розділі «Лідери продажів» представлені проекти з найбільшим виторгом за період з 1 січня по 15 грудня. До лідерів увійшли Palworld, Black Myth: Wukong, Dota 2, Call of Duty: Black Ops 6, Apex Legends, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 та Elden Ring .

Серед «Новинок» 2024 року, які досягли найбільшої виручки у перші два тижні після релізу, виділяються Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Palworld, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon’s Dogma 2, Manor Lords, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Dragon Ball: Sparking! Zero, Helldivers 2 та Path of Exile 2.

У категорії «Найпопулярніші» враховувалася максимальна кількість одночасних гравців. Більше 450 тисяч геймерів одночасно грали в Path of Exile 2, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Palworld, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring та Apex Legends.