Найуспішніші та найпопулярніші ігри в Steam за 2024 рік27.12.24
Steam підбив підсумки 2024 року, опублікувавши рейтинг найпопулярніших і найуспішніших ігор платформи. Категорії розбиті на групи за рівнями успіху: платина, золото, срібло та бронза.
У розділі «Лідери продажів» представлені проекти з найбільшим виторгом за період з 1 січня по 15 грудня. До лідерів увійшли Palworld, Black Myth: Wukong, Dota 2, Call of Duty: Black Ops 6, Apex Legends, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 та Elden Ring .
Серед «Новинок» 2024 року, які досягли найбільшої виручки у перші два тижні після релізу, виділяються Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Palworld, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon’s Dogma 2, Manor Lords, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Dragon Ball: Sparking! Zero, Helldivers 2 та Path of Exile 2.
У категорії «Найпопулярніші» враховувалася максимальна кількість одночасних гравців. Більше 450 тисяч геймерів одночасно грали в Path of Exile 2, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Palworld, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring та Apex Legends.
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