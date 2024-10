Будильник Nintendo Alarmo имеет звуковые темы из Super Mario и The Legend of Zelda

Nintendo действительно удивила фанатов своим новым устройством — игровым будильником Nintendo Sound Clock: Alarmo, который выделяется как своей функциональностью, так и возможностью взаимодействовать с популярными игровыми франшизами компании. Этот будильник стоимостью $99.99 поступит в продажу в 2025 году, но подписчики Nintendo Switch Online из США и Канады уже могут эксклюзивно оформить предзаказ.

Главной фишкой Alarmo является датчик движения, который выключает будильник, когда его владелец встает с кровати, что добавляет интерактивности к пробуждению. Кроме того, есть большая классическая кнопка для тех, кто предпочитает «ударить» по будильнику, как герой знаменитого фильма «День сурка».

На момент запуска будильник будет предлагать 5 звуковых тем, посвящённых популярным играм Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 и Ring Fit Adventure. В будущем планируется добавление новых звуковых тем, которые смогут скачать подписчики Nintendo Switch Online. В частности, анонсированы темы в стиле Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8.

Стоит отметить, что просыпаться под звуки стрельбы из Splatoon 3, хоть и с учетом семейной атмосферы игры, может быть несколько стрессово — особенно в странах, где тема стрельбы ассоциируется с военными событиями, как, например, в Украине.