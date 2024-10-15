Будильник Nintendo Alarmo має звукові теми з Super Mario та The Legend of Zelda15.10.24
Nintendo справді здивувала фанатів своїм новим пристроєм – ігровим будильником Nintendo Sound Clock: Alarmo, який вирізняється як своєю функціональністю, так і можливістю взаємодіяти з популярними ігровими франшизами компанії. Цей будильник вартістю $99.99 надійде у продаж у 2025 році, але передплатники Nintendo Switch Online зі США та Канади вже можуть ексклюзивно оформити попереднє замовлення.
Головною фішкою Alarmo є датчик руху, який вимикає будильник, коли його власник встає з ліжка, що додає інтерактивності до пробудження. Крім того, є велика класична кнопка для тих, хто воліє “вдарити” по будильнику, як герой знаменитого фільму “День бабака”.
На момент запуску будильник пропонуватиме 5 звукових тем, присвячених популярним іграм Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of The Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 та Ring Fit Adventure. У майбутньому планується додати нові звукові теми, які зможуть завантажити передплатники Nintendo Switch Online. Зокрема, анонсовано теми у стилі Animal Crossing: New Horizons та Mario Kart 8.
Варто зазначити, що прокидатися під звуки стрілянини зі Splatoon 3, хоч і з урахуванням сімейної атмосфери гри, може бути дещо стресово — особливо у країнах, де тема стрілянини асоціюється з військовими подіями, як, наприклад, в Україні.
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Будильник Nintendo Alarmo має звукові теми з Super Mario та The Legend of ZeldaNintendo
Головною фішкою Alarmo є датчик руху, який вимикає будильник, коли його власник встає з ліжка, що додає інтерактивності до пробудження
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