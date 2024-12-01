BMW выпустила M3 GTR в дизайне из игры NFS Most Wanted01.12.24
В честь 30-летия серии игр Need for Speed компания BMW представила реставрированный автомобиль M3 GTR в том культовом дизайне и сине-серебристом цвете, ставшем символом игры NFS Most Wanted 2005 года. Это специальное издание автомобиля стало знаковым из-за его ассоциации с игрой, ведь почти 75% всех запросов в Google по слову M3 GTR связаны с контентом о NFS.
История BMW M3 GTR начинается в 2000 году с выпуском модели E46 M3, которая активно участвовала в разных европейских гонках, обеспечивая автомобилю популярность. Однако на рынке США, где стартовали планы участия в местных гонках, возникла конкуренция с Porsche и Chevrolet, и для того чтобы составить конкуренцию, BMW решила заменить шестицилиндровый двигатель S54 на V8. Это позволило создать специальную серию автомобилей с легким и мощным двигателем P60B40, который использовался в гонке. Однако для омологации этого двигателя нужно было выпустить 100 экземпляров автомобиля, что было выполнено частично, поскольку выпустили лишь небольшое количество уличных версий M3 GTR.
BMW M3 GTR стал победителем во многих гонках, в частности в 2001 году выиграв серию ALMS GT. Йорг Мюллер и И.И. Лехто принесли победу BMW Motorsport, а Мюллер стал чемпионом того сезона. В честь 30-летия серии Need for Speed BMW представила отреставрированный E46 M3 GTR, который будет выставлен на экспозиции BMW Welt в Мюнхене до января 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получил большой 14,6”-экран, топовый процессор Mediatek Dimensity 9300 и стилус S Pen. Попробуем разобраться для чего такой девайс
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
BMW выпустила M3 GTR в дизайне из игры NFS Most Wanted BMW Need For Speed дизайн
В честь 30-летия серии игр Need for Speed компания BMW представила реставрированный автомобиль M3 GTR в том культовом дизайне и сине-серебристом цвете
Huawei полностью откажется от Android в 2025 году в пользу своей Harmony OS Next Huawei Андроид операционная система
Harmony OS Next не поддерживает Android-приложения, что означает, что Huawei активно работает над созданием собственной экосистемы.
BMW выпустила M3 GTR в дизайне из игры NFS Most Wanted
Tesla убивает больше всего людей среди всех автомобилей
Патч STALKER 2 уже можно скачать
Денег в киберспорте становится больше на 18 % ежегодно. К 2030 году сумма превысит 5 млрд долларов
ИИ Google Gemini получил поддержку голосовых команд в Spotify для поиска и воспроизведения музыки
Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 4 с HarmonyOS NEXT получили улучшенное шумоподавление
Из iPhone уберут физические SIM-карты с 2025 года
Игру Cyberpunk 2077 купили 30 млн раз, 5 млн за последний год