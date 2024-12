BMW выпустила M3 GTR в дизайне из игры NFS Most Wanted

В честь 30-летия серии игр Need for Speed ​​компания BMW представила реставрированный автомобиль M3 GTR в том культовом дизайне и сине-серебристом цвете, ставшем символом игры NFS Most Wanted 2005 года. Это специальное издание автомобиля стало знаковым из-за его ассоциации с игрой, ведь почти 75% всех запросов в Google по слову M3 GTR связаны с контентом о NFS.

История BMW M3 GTR начинается в 2000 году с выпуском модели E46 M3, которая активно участвовала в разных европейских гонках, обеспечивая автомобилю популярность. Однако на рынке США, где стартовали планы участия в местных гонках, возникла конкуренция с Porsche и Chevrolet, и для того чтобы составить конкуренцию, BMW решила заменить шестицилиндровый двигатель S54 на V8. Это позволило создать специальную серию автомобилей с легким и мощным двигателем P60B40, который использовался в гонке. Однако для омологации этого двигателя нужно было выпустить 100 экземпляров автомобиля, что было выполнено частично, поскольку выпустили лишь небольшое количество уличных версий M3 GTR.

BMW M3 GTR стал победителем во многих гонках, в частности в 2001 году выиграв серию ALMS GT. Йорг Мюллер и И.И. Лехто принесли победу BMW Motorsport, а Мюллер стал чемпионом того сезона. В честь 30-летия серии Need for Speed ​​BMW представила отреставрированный E46 M3 GTR, который будет выставлен на экспозиции BMW Welt в Мюнхене до января 2025 года.

