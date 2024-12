BMW випускає M3 GTR натхненний грою NFS Most Wanted

Щоб відсвяткувати 30-річчя серії Need for Speed ​​​​BMW представила відреставровану M3 GTR у культовій синьо-сріблястій кольоровій гамі, яка стала символом гри NFS Most Wanted 2005 року. Ця спеціальна версія автомобіля стала культовою завдяки своїй асоціації з грою, оскільки майже 75% усіх пошуків у Google за словом M3 GTR пов’язані з вмістом NFS.

Історія BMW M3 GTR починається в 2000 році з випуску E46 M3, який активно брав участь в різних європейських гонках, забезпечивши популярність автомобіля. Однак на ринку США, де почалися плани участі в місцевих гонках, виникла конкуренція з боку Porsche і Chevrolet, і щоб конкурувати, BMW вирішила замінити шестициліндровий двигун S54 на V8. Це дозволило створити спеціальну серію автомобілів з легким і потужним двигуном P60B40, який використовувався в перегонах. Однак для омологації цього двигуна потрібно було випустити 100 екземплярів автомобіля, що було частково зроблено, оскільки було випущено лише невелику кількість вуличних версій M3 GTR.

BMW M3 GTR виграв багато перегонів, особливо в серії ALMS GT у 2001 році. Йорг Мюллер та І.І. Лехто приніс перемогу BMW Motorsport, а Мюллер став чемпіоном того сезону. Щоб відсвяткувати 30-річчя серії Need for Speed ​​​​BMW представила відреставровану E46 M3 GTR, яка буде виставлена ​​на виставці BMW Welt у Мюнхені до січня 2025 року.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram