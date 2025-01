AMD на CES 2025: анонсированы процессоры APU Ryzen AI MAX на Zen 5 и RDNA 3.5, Ryzen Z2 и Ryzen 9000HX

AMD официально анонсировала серию APU Ryzen AI MAX под брендом Strix Halo, оснащённых архитектурами Zen 5 и RDNA 3.5. Также компания представила новые процессоры Ryzen Z2, специально разработанные для портативных игровых консолей и новую серию процессоров Ryzen 9000HX, предназначенных для игровых ноутбуков.

AMD Ryzen AI MAX (Strix Halo): APU с Zen 5 и RDNA 3.5 для мобильных систем

AMD официально анонсировала серию APU Ryzen AI MAX под брендом Strix Halo, оснащённых архитектурами Zen 5 и RDNA 3.5. Эти чипы обеспечивают отличную производительность благодаря интегрированной графике, которая превосходит многие бюджетные графические процессоры.

Серия будет выпускаться в двух вариантах: PRO для бизнес-ноутбуков и рабочих станций, а также потребительская версия. В обеих версиях будут доступны конфигурации с до 16 ядрами Zen 5 и до 40 вычислительными блоками RDNA 3.5.

Флагманский процессор Ryzen AI MAX+ (PRO) 395 оснащён 16 ядрами с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 80 МБ кэш-памяти и 40 графическими ядрами. Вторичная модель, Ryzen AI MAX (PRO) 390, имеет 12 ядер, тактовую частоту до 5,0 ГГц, 76 МБ кэш-памяти и 32 графических ядра. Для игровых систем наиболее привлекательной является модель Ryzen AI MAX (PRO) 385 с 8 вычислительными ядрами и 32 графическими ядрами.

Характеристики AMD Ryzen AI MAX

Ryzen AI MAX+ (PRO) 395: 16 ядер CPU, 40 графических ядер, 45-120 Вт

Ryzen AI MAX (PRO) 390: 12 ядер CPU, 32 графических ядра, 45-120 Вт

Ryzen AI MAX (PRO) 385: 8 ядер CPU, 32 графических ядра, 45-120 Вт

Ryzen AI MAX PRO 380: 6 ядер CPU, 16 графических ядер, 45-120 Вт

Все модели APU оснащены ИИ-процессором XDNA2, который способен обеспечивать производительность до 50 TOPS, и имеют диапазон TDP от 45 до 120 Вт. В тестах производительности Ryzen AI MAX+ (PRO) 395 значительно превосходит Apple M4 Pro 12C и Intel Core Ultra 9 288V (Lunar Lake).

Серия АМД Strix Halo будет представлена в период с первого по второй квартал 2025 года, и ориентирована на премиальные системы, такие как Copilot+ ПК.

Три процессора AMD Ryzen Z2 для портативных игровых консолей

AMD представила новые процессоры Ryzen Z2, специально разработанные для портативных игровых консолей. Эта линейка включает три различных APU, каждый из которых основан на отдельной архитектуре и чипе. Эти процессоры ориентированы на крупные OEM-производители, работающие с AMD, и предназначены для портативных игровых устройств.

Флагманский процессор, Ryzen Z2 Extreme, оснащён 8 ядрами на базе архитектуры Strix Point с ядрами Zen 5. Он сочетает три ядра Zen 5 и пять ядер Zen 5c, а также включает 16 вычислительных блоков GPU на архитектуре RDNA 3.5. Это решение предлагает максимальную производительность для портативных консолей.

Кроме того, линейка включает модели Ryzen Z2 и Ryzen Z2 Go. Ryzen Z2 Go эксклюзивен для Lenovo и был разработан специально для консоли Legion Go S. Этот чип имеет 4 ядра Zen 3+ и 12 вычислительных блоков RDNA 2, ориентирован на бюджетный сегмент с более доступной производительностью.

Ryzen Z2, основанный на архитектуре Hawk Point с 8 ядрами Zen 4 и 12 вычислительными блоками RDNA 3, предоставляет производительность, эквивалентную Ryzen 7 8840U, но без поддержки XDNA и NPU.

AMD подтвердил, что процессоры Ryzen Z2 будут использоваться в системах от ASUS и Lenovo, однако информация о возможном использовании этих чипов в новой консоли Steam Deck была опровергнута представителем Valve.

AMD Ryzen 9 9955HX3D с 3D V-Cache для ноутбуков

AMD анонсировала новую серию процессоров Ryzen 9000HX, предназначенных для игровых ноутбуков. Эти чипы под кодовым названием Fire Range оснащены до 16 ядер на архитектуре Zen 5. Основной акцент сделан на высокую производительность для топовых игровых устройств.

Флагманский процессор Ryzen 9 9955HX3D имеет 16 ядер и 144 МБ кеша, что делает его идеальным для мощных игровых ноутбуков. Более доступные модели, такие как Ryzen 9 9955HX, не имеют дополнительного кеша X3D, но сохраняют аналогичное количество ядер и частоту. В модели Ryzen 9 9855HX, оснащённой 12 ядрами, также имеется высокая тактовая частота до 5,2 ГГц и 76 МБ кеша.

Процессоры серии Ryzen 9000HX обещают отличную производительность и будут доступны в первой половине 2025 года, однако точные даты и подробности о релизе пока не раскрыты.

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D — новые процессоры с 3D V-Cache

AMD анонсировала новые десктопные процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache. Эти модели предлагают улучшенную производительность за счет значительно увеличенного объема кеша по сравнению с предыдущими версиями.

Процессор Ryzen 9 9950X3D имеет 16 ядер, тактовую частоту до 5,7 ГГц и 144 МБ кеша, что значительно превосходит 80 МБ кеша в обычной версии 9950X. ТDP этой модели составляет 170 Вт. Модель Ryzen 9 9900X3D с 12 ядрами работает на частоте до 5,5 ГГц и оснащена 140 МБ кеша, что также значительно превышает 76 МБ у версии без 3D V-Cache. TDP для этой модели — 120 Вт.

В тестах AMD Ryzen 9 9950X3D показал на 8% большую производительность в играх по сравнению с Ryzen 9 7950X3D и на 20% превосходит Intel Core Ultra 9 285K. В задачах по созданию контента он оказался быстрее на 13% по сравнению с 7950X3D и на 10% — с Intel. Ожидается, что процессоры будут доступны в первом квартале 2025 года, но точные цены и дата релиза пока не раскрыты.

