AMD на CES 2025: анонсовані процесори APU Ryzen AI MAX на Zen 5 та RDNA 3.5, Ryzen Z2 та Ryzen 9000HX

AMD офіційно анонсувала серію APU Ryzen AI MAX під брендом Strix Halo, оснащеним архітектурами Zen 5 та RDNA 3.5. Також компанія представила нові процесори Ryzen Z2, спеціально розроблені для портативних ігрових консолей та нову серію процесорів Ryzen 9000HX, призначених для ігрових ноутбуків.

AMD Ryzen AI MAX (Strix Halo): APU з Zen 5 та RDNA 3.5 для мобільних систем

AMD офіційно анонсувала серію APU Ryzen AI MAX під брендом Strix Halo, оснащеним архітектурами Zen 5 та RDNA 3.5. Ці чіпи забезпечують відмінну продуктивність завдяки інтегрованій графіці, яка перевершує багато бюджетних графічних процесорів.

Серія випускатиметься у двох варіантах: PRO для бізнес-ноутбуків та робочих станцій, а також споживча версія. В обох версіях будуть доступні конфігурації до 16 ядрами Zen 5 і до 40 обчислювальними блоками RDNA 3.5.

Флагманський процесор Ryzen AI MAX+ (PRO) 395 оснащений 16 ядрами з тактовою частотою до 5,1 ГГц, 80 МБ кеш-пам’яті та 40 графічними ядрами. Вторинна модель, Ryzen AI MAX (PRO) 390, має 12 ядер, тактову частоту до 5,0 ГГц, 76 МБ кеш-пам’яті та 32 графічні ядра. Для ігрових систем найбільш привабливою є модель Ryzen AI MAX (PRO) 385 з 8 обчислювальними ядрами та 32 графічними ядрами.

Характеристики AMD Ryzen AI MAX

Ryzen AI MAX+ (PRO) 395: 16 ядер CPU, 40 графічних ядер, 45-120 Вт

Ryzen AI MAX (PRO) 390: 12 ядер CPU, 32 графічні ядра, 45-120 Вт

Ryzen AI MAX (PRO) 385: 8 ядер CPU, 32 графічні ядра, 45-120 Вт

Ryzen AI MAX PRO 380: 6 ядер CPU, 16 графічних ядер, 45-120 Вт

Всі моделі APU оснащені ІІ-процесором XDNA2, який здатний забезпечувати продуктивність до 50 TOPS, та мають діапазон TDP від ​​45 до 120 Вт. У тестах продуктивності Ryzen AI MAX+ (PRO) 395 значно перевершує Apple M4 Pro 12C та Intel Core Ultra 9 288V (Lunar Lake).

Серія АМД Strix Halo буде представлена ​​в період з першого по другий квартал 2025 року і орієнтована на преміальні системи, такі як Copilot+ ПК.

Три процесори AMD Ryzen Z2 для портативних ігрових консолей

AMD представила нові процесори Ryzen Z2 спеціально розроблені для портативних ігрових консолей. Ця лінійка включає три різні APU, кожен з яких заснований на окремій архітектурі та чіпі. Ці процесори орієнтовані великі OEM-виробники, що працюють з AMD, і призначені для портативних ігрових пристроїв.

Флагманський процесор, Ryzen Z2 Extreme, оснащений 8 ядрами на базі архітектури Strix Point з ядрами Zen 5. Він поєднує три ядра Zen 5 та п’ять ядер Zen 5c, а також включає 16 обчислювальних блоків GPU на архітектурі RDNA 3.5. Це рішення пропонує максимальну продуктивність для портативних консолей.

Крім того, лінійка включає моделі Ryzen Z2 та Ryzen Z2 Go. Ryzen Z2 Go ексклюзивний для Lenovo і був розроблений спеціально для консолі Legion Go S. Цей чіп має 4 ядра Zen 3+ та 12 обчислювальних блоків RDNA 2, орієнтований на бюджетний сегмент з більш доступною продуктивністю.

Ryzen Z2, заснований на архітектурі Hawk Point з 8 ядрами Zen 4 та 12 обчислювальними блоками RDNA 3, надає продуктивність, еквівалентну Ryzen 7 8840U, але без підтримки XDNA та NPU.

AMD підтвердив, що процесори Ryzen Z2 будуть використовуватися в системах від ASUS та Lenovo, проте інформацію про можливе використання цих чіпів у новій консолі Steam Deck було спростовано представником Valve.

AMD Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків

AMD анонсувала нову серію процесорів Ryzen 9000HX, призначених для ігрових ноутбуків. Ці чіпи під кодовою назвою Fire Range оснащені до 16 ядер на архітектурі Zen 5. Основний акцент зроблено на високу продуктивність для топових ігрових пристроїв.

Флагманський процесор Ryzen 9 9955HX3D має 16 ядер та 144 МБ кешу, що робить його ідеальним для потужних ігрових ноутбуків. Більш доступні моделі, такі як Ryzen 9 9955HX, не мають додаткового кешу X3D, але зберігають аналогічну кількість ядер та частоту. У моделі Ryzen 9 9855HX, оснащеної 12 ядрами, також є висока тактова частота до 5,2 ГГц та 76 МБ кеша.

Процесори серії Ryzen 9000HX обіцяють відмінну продуктивність і будуть доступні в першій половині 2025 року, проте точні дати та подробиці про дозвіл поки не розкриті.

AMD Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache

AMD анонсувала нові десктопні процесори Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D з 3D V-Cache. Ці моделі пропонують покращену продуктивність за рахунок значно збільшеного обсягу кешу порівняно з попередніми версіями.

Процесор Ryzen 9 9950X3D має 16 ядер, тактову частоту до 5,7 ГГц та 144 МБ кешу, що значно перевищує 80 МБ кешу у звичайній версії 9950X. ТDP цієї моделі складає 170 Вт. Модель Ryzen 9 9900X3D з 12 ядрами працює на частоті до 5,5 ГГц та оснащена 140 МБ кеша, що також значно перевищує 76 МБ у версії без 3D V-Cache. TDP для цієї моделі – 120 Вт.

У тестах AMD Ryzen 9 9950X3D показав на 8% більшу продуктивність в іграх у порівнянні з Ryzen 9 7950X3D і на 20% перевищує Intel Core Ultra 9 285K. У завданнях створення контенту він виявився швидше на 13% порівняно з 7950X3D і на 10% — з Intel. Очікується, що процесори будуть доступні в першому кварталі 2025 року, але точні ціни та дата релізу поки що не розкриті.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram