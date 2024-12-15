Новая игра Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года15.12.24
На The Game Awards 2024 студии Hangar 13 и 2K Games представили трейлер новой игры из культовой серии Mafia под названием Mafia: The Old Country.
События новой части перенесут игроков на Сицилию начала XX века, в период становления итальянской мафии. Главным героем станет молодой амбициозный Энцо Фавара, вступающий в ряды мафиозной семьи Торисси.
Трейлер показал обряд посвящения Энцо в криминальную организацию, задав тон мрачной и атмосферной истории, посвященной росту преступного мира и борьбе за власть. Игрокам предстоит обучиться использованию оружия, освоить тонкости мафиозной жизни и избегать ненужных опасностей.
Mafia: The Old Country обещает стать глубоким погружением в эпоху зарождения организованной преступности, с акцентом на традиции, интриги и сложные моральные выборы.
Mafia — серия игр, которая разрабатывается компаниями 2K Czech, Massive Bear Studios и Hangar 13 и издается компанией 2K Games. Игры серии выполнены в жанре шутера от третьего лица.
История в Мафии начинается в 1930 году в вымышленном американском городе Lost Heaven, напоминающем Нью-Йорк и Чикаго. Сюжет представляется в виде рассказа от имени главного героя во время их встречи с детективом в 1938 году. Игрок берет на себя роль таксиста Томаса Анджело, неожиданно для себя самого начинающего карьеру в сфере организованной преступности, в качестве водителя криминального синдиката дона Сальери. Он продолжает расти по рангу, сражаясь с кланом дона Морелло. В конце концов герой разочаровывается в жизни преступника и встречается с детективом, чтобы сдать организацию Сальери. Игра подается как рассказ Анджело который начинает вспоминать с чего все началось.
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