Нова гра Mafia: The Old Country вийде влітку 2025 року. Вийшов новий трейлер

На The Game Awards 2024 студії Hangar 13 та 2K Games представили трейлер нової гри з культової серії Mafia під назвою Mafia: The Old Country.

Події нової частини перенесуть гравців на Сицилію на початку XX століття, в період становлення італійської мафії. Головним героєм стане молодий амбітний Енцо Фавара, який вступає до лав мафіозної родини Ториссі.

Трейлер показав обряд посвяти Енцо в кримінальну організацію, задавши тон похмурої та атмосферної історії, присвяченої зростанню злочинного світу та боротьбі за владу. Гравцям належить навчитися використанню зброї, освоїти тонкощі мафіозного життя та уникати непотрібних небезпек.

Mafia: The Old Country обіцяє стати глибоким зануренням в епоху зародження організованої злочинності з акцентом на традиції, інтриги та складні моральні вибори.

Mafia – серія ігор, яка розробляється компаніями 2K Czech, Massive Bear Studios та Hangar 13 і видається компанією 2K Games. Ігри серії виконані у жанрі шутера від третьої особи.

Історія в Мафії починається в 1930 році в вигаданому американському місті Lost Heaven, що нагадує Нью-Йорк і Чикаго. Сюжет представляється у вигляді оповідання від імені головного героя під час їхньої зустрічі з детективом у 1938 році. Гравець бере на себе роль таксиста Томаса Анджело, несподівано для себе самого кар’єру-початківця у сфері організованої злочинності, як водій кримінального синдикату дона Сальєрі. Він продовжує рости по рангу, борючись із кланом дона Морелло. Зрештою, герой розчаровується в житті злочинця і зустрічається з детективом, щоб здати організацію Сальєрі. Гра подається як оповідання Анджело що починає згадувати з чого все почалося.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram