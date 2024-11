Google Vids — новое приложение для создания видео с помощью ИИ

Google представила новое приложение для создания видео под названием Google Vids, использующее искусственный интеллект для упрощения процесса контент-создания. Это приложение, впервые анонсированное в апреле 2024 года, теперь доступно для пользователей некоторых версий Google Workspace.

Google Vids ориентировано на использование в различных сферах, таких как обслуживание клиентов, обучение, маркетинг и управление проектами. С помощью приложения можно создавать обучающие видео, отчеты о проектах и обновления для сотрудников.

Приложение предоставляет пользователям доступ к множеству шаблонов и функции «Помоги мне создать», которая генерирует сценарии с помощью ИИ. Также можно добавить озвучку, выбрав один из предустановленных голосов ИИ или записав собственный.

Для использования всех возможностей Google Vids требуется подписка на одну из версий Google Workspace, таких как Business Standard и Plus, Enterprise Standard и Plus, Essentials, Enterprise Essentials и Education Plus.

Распространение приложения началось 7 ноября 2024 года и продлится около двух недель.

