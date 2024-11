Google Vids – новий додаток для створення відео за допомогою ШІ

Google представила нову програму для створення відео під назвою Google Vids, яка використовує штучний інтелект для спрощення процесу контент-створення. Ця програма, вперше анонсована у квітні 2024 року, тепер доступна для користувачів деяких версій Google Workspace.

Google Vids орієнтовано на використання у різних сферах, таких як обслуговування клієнтів, навчання, маркетинг та управління проектами. За допомогою програми можна створювати навчальні відео, звіти про проекти та оновлення для співробітників.

Програма надає користувачам доступ до безлічі шаблонів та функції “Допоможи мені створити”, яка генерує сценарії за допомогою ШІ. Також можна додати озвучку, обравши один із встановлених голосів ШІ або записавши власний.

Для використання всіх можливостей Google Vids потрібна підписка на одну з версій Google Workspace, таких як Business Standard та Plus, Enterprise Standard та Plus, Essentials, Enterprise Essentials та Education Plus.

Поширення програми розпочалося 7 листопада 2024 року і триватиме близько двох тижнів.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram