Останні частини серії ігор Call of Duty б’ють рекорди прибутку14.01.25
Call of Duty продовжує утримувати статус однієї з найзнакових і прибуткових ігрових серій, незважаючи на труднощі, що виникають. Хоча успіх франшизи не викликає сумнівів, точні дані про продаж її ігор з’являються досить рідко. Проте нещодавно опубліковані судові документи, надані виконавчим директором Activision Пітером Келлі, дали уявлення про масштаби популярності окремих частин серії.
Згідно з цими даними, Call of Duty: Black Ops Cold War, випущена в 2020 році, досягла позначки 30 мільйонів проданих копій по всьому світу. Її попередниця, Call of Duty: Modern Warfare 2019 року, виявилася ще успішнішою, розійшовшись тиражем понад 41 мільйон копій. Ще один успіх серії — Call of Duty: Black Ops 3, випущена в 2015 році, яка за майже десять років перевищила 43 мільйони проданих копій.
Ці значні результати частково пояснюють величезні витрати на розробку ігор серії. Наприклад, стало відомо, що створення Call of Duty: Black Ops Cold War обійшлося Activision в 700 мільйонів доларів. Ці суми наголошують на масштабі зусиль, вкладених у підтримку популярності франшизи, яка залишається однією з найуспішніших в ігровій індустрії.
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