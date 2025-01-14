Последние части серии игр Call of Duty бьют рекорды прибыли

Call of Duty продолжает удерживать статус одной из самых знаковых и прибыльных игровых серий, несмотря на возникающие трудности. Хотя успех франшизы не вызывает сомнений, точные данные о продажах её игр появляются довольно редко. Однако недавно опубликованные судебные документы, предоставленные исполнительным директором Activision Питером Келли, дали представление о масштабах популярности отдельных частей серии.

Согласно этим данным, Call of Duty: Black Ops Cold War, выпущенная в 2020 году, достигла отметки в 30 миллионов проданных копий по всему миру. Её предшественница, Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, оказалась ещё успешнее, разойдясь тиражом более 41 миллиона копий. Ещё один крупный успех серии — Call of Duty: Black Ops 3, выпущенная в 2015 году, которая за почти десять лет превысила 43 миллиона проданных копий.

Эти впечатляющие результаты частично объясняют огромные затраты на разработку игр серии. Например, стало известно, что создание Call of Duty: Black Ops Cold War обошлось Activision в колоссальные 700 миллионов долларов. Эти суммы подчеркивают масштаб усилий, вложенных в поддержание популярности франшизы, которая остаётся одной из самых успешных в игровой индустрии.