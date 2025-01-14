Последние части серии игр Call of Duty бьют рекорды прибыли14.01.25
Call of Duty продолжает удерживать статус одной из самых знаковых и прибыльных игровых серий, несмотря на возникающие трудности. Хотя успех франшизы не вызывает сомнений, точные данные о продажах её игр появляются довольно редко. Однако недавно опубликованные судебные документы, предоставленные исполнительным директором Activision Питером Келли, дали представление о масштабах популярности отдельных частей серии.
Согласно этим данным, Call of Duty: Black Ops Cold War, выпущенная в 2020 году, достигла отметки в 30 миллионов проданных копий по всему миру. Её предшественница, Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, оказалась ещё успешнее, разойдясь тиражом более 41 миллиона копий. Ещё один крупный успех серии — Call of Duty: Black Ops 3, выпущенная в 2015 году, которая за почти десять лет превысила 43 миллиона проданных копий.
Эти впечатляющие результаты частично объясняют огромные затраты на разработку игр серии. Например, стало известно, что создание Call of Duty: Black Ops Cold War обошлось Activision в колоссальные 700 миллионов долларов. Эти суммы подчеркивают масштаб усилий, вложенных в поддержание популярности франшизы, которая остаётся одной из самых успешных в игровой индустрии.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Новые ноутбуки HP EliteBook со свежими Intel Core Ultra выпускаются в трех версиях корпуса CES HP ноутбук
HP на выставке CES 2025 представила три новые 14-дюймовые модели ноутбуков EliteBook, работающие на новейших процессорах Intel Core Ultra
Последние части серии игр Call of Duty бьют рекорды прибыли Call of Duty игры статистика финансы
Call of Duty остается одной из самых культовых и прибыльных игровых франшиз в индустрии
Новые ноутбуки HP EliteBook со свежими Intel Core Ultra выпускаются в трех версиях корпуса
Последние части серии игр Call of Duty бьют рекорды прибыли
Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX и OLED-дисплеем стоит от $2400
Asus выпустит 24 модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сериях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming и Prime
Lenovo Legion Go S — портативная консоль на базе SteamOS
Nvidia RTX 5090 Founders Edition — единственная видеокарта из 5000-серии подходящая для компактных ПК
Nvidia GeForce RTX 5090D — видеокарта для китайского рынка. На 30% урезана производительность, частоты те же
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может поднимать вещи с пола
CES 2025: SwitchBot K20+ Pro — многозадачный домашний робот-пылесос, сигнализация, очиститель воздуха и курьер
Twitter (X) станет платным