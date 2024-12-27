Найкращі 15 ігор 2024 року за версією Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well27.12.24
Журналісти Kotaku склали топ-15 найкращих ігор 2024 року. Лідерами стали платформер Astro Bot, RPG Dragon Age: The Veilguard та інді-гра Animal Well. Підсумковий рейтинг сформували шляхом голосування працівників видання, які надавали іграм бали залежно від місць у своїх списках.
Топ-15 ігор за версією команди Kotaku:
- Astro Bot
- Dragon Age: The Veilguard
- Animal Well
- Balatro
- Metaphor: ReFantazio
- Helldivers 2
- Arranger: A Role-Puzzling Adventure
- Star Wars Outlaws
- UFO 50
- Final Fantasy VII Rebirth
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Mouthwashing
- 1000xRESIST.
Сервіс Metacritic дозволяє побачити як найуспішніші ігри року, так і ті, що не виправдали очікувань. Найпровальнішою грою 2024 року на думку критиків став аніме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash від Bandai Namco.
Іронія в тому, що ця компанія виступила видавцем найвищого оціненого проекту року — доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики також прохолодно зустріли незвичайний автосимулятор Taxi Life: A City Driving та аркадну гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Серед розчарувань року виявилася безкоштовна гра Silent Hill: The Short Message.
Хоча її геймплей багато хто вважає нудним і примітивним, не можна не відзначити її важливий соціальний посил, пов’язаний з деструктивним впливом соцмереж та інтернету, який особливо актуальний для молодої аудиторії.
У 2024 році найнижчі оцінки від критиків на Metacritic отримали такі ігри:
- Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 бали зі 100 (PS5)
- Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 балів (PS5)
- Taxi Life: A City Driving Simulator – 51 бал (PC)
- Pneumata – 52 бали (PC)
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 52 бали (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown – 53 бали (PS5)
- Silent Hill: The Short Message – 53 бали (PS5)
- Funko Fusion – 54 бали (PS5)
- Die By The Blade – 54 бали (PC)
- Sker Ritual – 55 балів (PS5)
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