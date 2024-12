Найкращі 15 ігор 2024 року за версією Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well

Журналісти Kotaku склали топ-15 найкращих ігор 2024 року. Лідерами стали платформер Astro Bot, RPG Dragon Age: The Veilguard та інді-гра Animal Well. Підсумковий рейтинг сформували шляхом голосування працівників видання, які надавали іграм бали залежно від місць у своїх списках.

Топ-15 ігор за версією команди Kotaku:

Astro Bot Dragon Age: The Veilguard Animal Well Balatro Metaphor: ReFantazio Helldivers 2 Arranger: A Role-Puzzling Adventure Star Wars Outlaws UFO 50 Final Fantasy VII Rebirth Senua’s Saga: Hellblade II Silent Hill 2 Like a Dragon: Infinite Wealth Mouthwashing 1000xRESIST.

Сервіс Metacritic дозволяє побачити як найуспішніші ігри року, так і ті, що не виправдали очікувань. Найпровальнішою грою 2024 року на думку критиків став аніме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash від Bandai Namco.

Іронія в тому, що ця компанія виступила видавцем найвищого оціненого проекту року — доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики також прохолодно зустріли незвичайний автосимулятор Taxi Life: A City Driving та аркадну гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Серед розчарувань року виявилася безкоштовна гра Silent Hill: The Short Message.

Хоча її геймплей багато хто вважає нудним і примітивним, не можна не відзначити її важливий соціальний посил, пов’язаний з деструктивним впливом соцмереж та інтернету, який особливо актуальний для молодої аудиторії.

У 2024 році найнижчі оцінки від критиків на Metacritic отримали такі ігри:

Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 бали зі 100 (PS5) Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 балів (PS5) Taxi Life: A City Driving Simulator – 51 бал (PC) Pneumata – 52 бали (PC) TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 52 бали (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown – 53 бали (PS5) Silent Hill: The Short Message – 53 бали (PS5) Funko Fusion – 54 бали (PS5) Die By The Blade – 54 бали (PC) Sker Ritual – 55 балів (PS5)

