Лучшие 15 игр 2024 года по версии Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well27.12.24
Журналисты Kotaku составили топ-15 лучших игр 2024 года. Лидерами стали платформер Astro Bot, RPG Dragon Age: The Veilguard и инди-игра Animal Well. Итоговый рейтинг сформировали путем голосования сотрудников издания, которые присваивали играм баллы в зависимости от мест в своих списках.
Топ-15 игр по версии команды Kotaku:
- Astro Bot
- Dragon Age: The Veilguard
- Animal Well
- Balatro
- Metaphor: ReFantazio
- Helldivers 2
- Arranger: A Role-Puzzling Adventure
- Star Wars Outlaws
- UFO 50
- Final Fantasy VII Rebirth
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Mouthwashing
- 1000xRESIST.
Сервис Metacritic позволяет увидеть как самые успешные игры года, так и те, которые не оправдали ожиданий. Самой провальной игрой 2024 года по мнению критиков стал аниме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash от Bandai Namco.
Ирония в том, что эта же компания выступила издателем самого высокооцененного проекта года — дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики также прохладно встретили необычный автосимулятор Taxi Life: A City Driving и аркадную гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Среди разочарований года оказалась и бесплатная игра Silent Hill: The Short Message.
Хотя её геймплей многие посчитали скучным и примитивным, нельзя не отметить её важный социальный посыл, связанный с деструктивным влиянием соцсетей и интернета, который особенно актуален для молодой аудитории.
В 2024 году самые низкие оценки от критиков на Metacritic получили следующие игры:
- Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 балла из 100 (PS5)
- Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 баллов (PS5)
- Taxi Life: A City Driving Simulator — 51 балл (PC)
- Pneumata — 52 балла (PC)
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants — 52 балла (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown — 53 балла (PS5)
- Silent Hill: The Short Message — 53 балла (PS5)
- Funko Fusion — 54 балла (PS5)
- Die By The Blade – 54 балла (PC)
- Sker Ritual — 55 баллов (PS5)
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Лучшие 15 игр 2024 года по версии Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well игры рейтинг
Журналисты Kotaku составили топ-15 лучших игр 2024 года. Лидерами стали платформер Astro Bot, RPG Dragon Age: The Veilguard и инди-игра Animal Well.
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