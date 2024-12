Лучшие 15 игр 2024 года по версии Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well

Журналисты Kotaku составили топ-15 лучших игр 2024 года. Лидерами стали платформер Astro Bot, RPG Dragon Age: The Veilguard и инди-игра Animal Well. Итоговый рейтинг сформировали путем голосования сотрудников издания, которые присваивали играм баллы в зависимости от мест в своих списках.

Топ-15 игр по версии команды Kotaku:

Astro Bot Dragon Age: The Veilguard Animal Well Balatro Metaphor: ReFantazio Helldivers 2 Arranger: A Role-Puzzling Adventure Star Wars Outlaws UFO 50 Final Fantasy VII Rebirth Senua’s Saga: Hellblade II Silent Hill 2 Like a Dragon: Infinite Wealth Mouthwashing 1000xRESIST.

Сервис Metacritic позволяет увидеть как самые успешные игры года, так и те, которые не оправдали ожиданий. Самой провальной игрой 2024 года по мнению критиков стал аниме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash от Bandai Namco.

Ирония в том, что эта же компания выступила издателем самого высокооцененного проекта года — дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики также прохладно встретили необычный автосимулятор Taxi Life: A City Driving и аркадную гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Среди разочарований года оказалась и бесплатная игра Silent Hill: The Short Message.

Хотя её геймплей многие посчитали скучным и примитивным, нельзя не отметить её важный социальный посыл, связанный с деструктивным влиянием соцсетей и интернета, который особенно актуален для молодой аудитории.

В 2024 году самые низкие оценки от критиков на Metacritic получили следующие игры:

Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 балла из 100 (PS5) Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 баллов (PS5) Taxi Life: A City Driving Simulator — 51 балл (PC) Pneumata — 52 балла (PC) TMNT Arcade: Wrath of the Mutants — 52 балла (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown — 53 балла (PS5) Silent Hill: The Short Message — 53 балла (PS5) Funko Fusion — 54 балла (PS5) Die By The Blade – 54 балла (PC) Sker Ritual — 55 баллов (PS5)

