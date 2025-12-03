Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц

Тайванський бренд AOC представив ігровий монітор U27G4XM, який поєднує технологію Mini-LED та високу частоту оновлення за відносно доступною ціною.

Модель оснащена 27-дюймовою панеллю Fast IPS з підсвічуванням Mini-LED та 1152 зонами локального затемнення, що забезпечує глибокий контраст та точне відтворення деталей. Монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 1000, підтримує пік яскравості до 1200 ніт та охоплює 151,8% простору sRGB та 98% DCI-P3. Це робить пристрій цікавим не тільки для геймерів, але і для художників, відеомонтажерів та фахівців з анімації.

Головна особливість AOC U27G4XM полягає у дворежимному форматі роботи. У роздільній здатності 4K UHD монітор здатний видавати частоту оновлення до 160 Гц, а Full HD – до 320 Гц, що особливо важливо для змагальних ігор і кіберспорту. Час відгуку становить 1 мс GtG, а підтримка VRR та сумісність із G-Sync забезпечують плавність ігрового процесу без розривів кадрів.

Монітор можна використовувати як альбомної, так і в портретній орієнтації. AOC позиціонує U27G4XM як альтернативу OLED-моніторам. Завдяки Mini-LED-підсвічуванню матриця не схильна до ризику вигоряння пікселів, при цьому забезпечуючи високий рівень HDR і яскравості.

На глобальному ринку новинка з’явиться у січні 2026 року. У Великій Британії орієнтовна ціна складе близько 400 фунтів стерлінгів.