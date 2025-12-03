Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц  

Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц03.12.25
Тайванський бренд AOC представив ігровий монітор U27G4XM, який поєднує технологію Mini-LED та високу частоту оновлення за відносно доступною ціною.
Модель оснащена 27-дюймовою панеллю Fast IPS з підсвічуванням Mini-LED та 1152 зонами локального затемнення, що забезпечує глибокий контраст та точне відтворення деталей. Монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 1000, підтримує пік яскравості до 1200 ніт та охоплює 151,8% простору sRGB та 98% DCI-P3. Це робить пристрій цікавим не тільки для геймерів, але і для художників, відеомонтажерів та фахівців з анімації.
Головна особливість AOC U27G4XM полягає у дворежимному форматі роботи. У роздільній здатності 4K UHD монітор здатний видавати частоту оновлення до 160 Гц, а Full HD – до 320 Гц, що особливо важливо для змагальних ігор і кіберспорту. Час відгуку становить 1 мс GtG, а підтримка VRR та сумісність із G-Sync забезпечують плавність ігрового процесу без розривів кадрів.
Монітор можна використовувати як альбомної, так і в портретній орієнтації. AOC позиціонує U27G4XM як альтернативу OLED-моніторам. Завдяки Mini-LED-підсвічуванню матриця не схильна до ризику вигоряння пікселів, при цьому забезпечуючи високий рівень HDR і яскравості.
На глобальному ринку новинка з’явиться у січні 2026 року. У Великій Британії орієнтовна ціна складе близько 400 фунтів стерлінгів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц AOC монiтор
Тайванський бренд AOC представив ігровий монітор U27G4XM, який поєднує технологію Mini-LED та високу частоту оновлення за відносно доступною ціною.
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт зарядка
Заряджання Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger оснащено трьома портами – двома USB-C та одним USB-A – та здатне видавати до 70 Вт
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс
Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе