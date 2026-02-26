Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google26.02.26
Компанія Xiaomi не стала чекати на презентацію на MWC і практично провела «тихий» реліз свого трекера для пошуку речей – Xiaomi Tag. Разом із запуском виробник розкрив повні характеристики новинки.
Поки що пристрій вийшов тільки на одному ринку, але глобальна експансія виглядає неминучою.
Ключова особливість новинки – одночасна сумісність із двома глобальними мережами пошуку:
- Apple Find My
- Google Find My Device
Для визначення розташування використовуються Bluetooth 5.4 та NFC. У той же час підтримка технології UWB (Ultra Wideband), яка забезпечує більш точне позиціонування у просторі, у пристрої немає. Ймовірно, від неї відмовилися зниження вартості.
Передбачена й функція оповіщення про стороннього трекера поруч – це має мінімізувати ризик небажаного відстеження чи плутанини з чужими речами.
Компактність та автономність
Xiaomi Tag отримав корпус товщиною 7,2 мм та вага всього 10 грамів. За автономність відповідає змінна батарея CR2032, якої, за заявою виробника, вистачить приблизно на один рік роботи.
Стратегія без гучних анонсів
Випуск без очікування виставкової сцени свідчить про прагматичний підхід Xiaomi: компанія оперативно заходить у сегмент трекерів із продуктом, який відразу підтримує дві найбільші екосистеми.
Якщо глобальний запуск відбудеться найближчим часом, Xiaomi Tag може стати одним із найагресивніших гравців у бюджетному сегменті ринку смарт-міток.
Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google
