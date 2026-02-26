  

Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google

26.02.26

Xiaomi Tag

 

Компания Xiaomi не стала ждать презентации на MWC и практически провела «тихий» релиз своего трекера для поиска вещей – Xiaomi Tag. Вместе с запуском изготовитель раскрыл полные характеристики новинки.

 

Пока устройство вышло только на одном рынке, но глобальная экспансия выглядит неизбежной.

 

Ключевая особенность новинки – одновременная совместимость с двумя глобальными сетями поиска:

  • Apple Find My
  • Google Find My Device

 

Для определения местоположения используются Bluetooth 5.4 и NFC. В то же время поддержка технологии UWB (Ultra Wideband), которая обеспечивает более точное позиционирование в пространстве, в устройстве нет. Вероятно, от нее отказались для снижения стоимости.

 

Предусмотрена и функция оповещения о постороннем трекере рядом — это должно минимизировать риск нежелательного отслеживания или путаницы с чужими вещами.

 

Компактность и автономность

 

Xiaomi Tag получил корпус толщиной 7,2 мм и вес всего 10 граммов. За автономность отвечает сменная батарейка CR2032, которой, по заявлению производителя, хватит примерно на один год работы.

 

Стратегия без громких анонсов

 

Выпуск без ожидания выставочной сцены свидетельствует о прагматичном подходе Xiaomi: компания оперативно заходит в сегмент трекеров с продуктом, сразу поддерживающим две крупнейшие экосистемы.

 

Если глобальный запуск состоится в ближайшее время, Xiaomi Tag может стать одним из самых агрессивных игроков в бюджетном сегменте рынка смарт-меток.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
914
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
32
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google   
Xiaomi Tag

Ключевая особенность Xiaomi Tag – одновременная совместимость с двумя глобальными сетями поиска Apple Find My и Google Find My Device

26.02.26 | 11.26
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов   
Samsung Galaxy S26 Ultra

Презентация Samsung Galaxy S26-серии прошла в Сан-Франциско 25 февраля 2026 года. Компания не изменила базовую стратегию, но подошла к обновлению достаточно серьезно с точки зрения интеграции ИИ

26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google
26.02.26 | 11.26
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
25.02.26 | 17.16
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
25.02.26 | 14.07
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
25.02.26 | 10.20
В WhatsApp появится отправка запланированных сообщений
25.02.26 | 07.33
Microsoft добавила в Блокнот поддержку изображений
24.02.26 | 19.40
ASUS и Acer прекратили продажу ноутбуков и работу сайтов в Германии из-за выигрыша Nokia в суде
24.02.26 | 17.30
Google отключит приложение прогноза погоды
24.02.26 | 13.18
Windows 11 получит встроенный тест скорости интернет подключения, но есть нюанс
24.02.26 | 10.21
Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне
24.02.26 | 07.16
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы
23.02.26 | 19.20
Google Gemini теперь может генерировать музыку
23.02.26 | 16.20
Amazfit T-Rex Ultra 2 – защищенные часы с титановым корпусом и батареей 870 мАч