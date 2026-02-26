Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google   

Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google26.02.26
Компания Xiaomi не стала ждать презентации на MWC и практически провела «тихий» релиз своего трекера для поиска вещей – Xiaomi Tag. Вместе с запуском изготовитель раскрыл полные характеристики новинки.
Пока устройство вышло только на одном рынке, но глобальная экспансия выглядит неизбежной.
Ключевая особенность новинки – одновременная совместимость с двумя глобальными сетями поиска:
- Apple Find My
- Google Find My Device
Для определения местоположения используются Bluetooth 5.4 и NFC. В то же время поддержка технологии UWB (Ultra Wideband), которая обеспечивает более точное позиционирование в пространстве, в устройстве нет. Вероятно, от нее отказались для снижения стоимости.
Предусмотрена и функция оповещения о постороннем трекере рядом — это должно минимизировать риск нежелательного отслеживания или путаницы с чужими вещами.
Компактность и автономность
Xiaomi Tag получил корпус толщиной 7,2 мм и вес всего 10 граммов. За автономность отвечает сменная батарейка CR2032, которой, по заявлению производителя, хватит примерно на один год работы.
Стратегия без громких анонсов
Выпуск без ожидания выставочной сцены свидетельствует о прагматичном подходе Xiaomi: компания оперативно заходит в сегмент трекеров с продуктом, сразу поддерживающим две крупнейшие экосистемы.
Если глобальный запуск состоится в ближайшее время, Xiaomi Tag может стать одним из самых агрессивных игроков в бюджетном сегменте рынка смарт-меток.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google Apple Google Xiaomi
Ключевая особенность Xiaomi Tag – одновременная совместимость с двумя глобальными сетями поиска Apple Find My и Google Find My Device
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов Samsung смартфон события в мире
Презентация Samsung Galaxy S26-серии прошла в Сан-Франциско 25 февраля 2026 года. Компания не изменила базовую стратегию, но подошла к обновлению достаточно серьезно с точки зрения интеграции ИИ
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
В WhatsApp появится отправка запланированных сообщений
Microsoft добавила в Блокнот поддержку изображений
ASUS и Acer прекратили продажу ноутбуков и работу сайтов в Германии из-за выигрыша Nokia в суде
Google отключит приложение прогноза погоды
Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы
Google Gemini теперь может генерировать музыку