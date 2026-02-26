Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google

Компания Xiaomi не стала ждать презентации на MWC и практически провела «тихий» релиз своего трекера для поиска вещей – Xiaomi Tag. Вместе с запуском изготовитель раскрыл полные характеристики новинки.

Пока устройство вышло только на одном рынке, но глобальная экспансия выглядит неизбежной.

Ключевая особенность новинки – одновременная совместимость с двумя глобальными сетями поиска:

Apple Find My

Google Find My Device

Для определения местоположения используются Bluetooth 5.4 и NFC. В то же время поддержка технологии UWB (Ultra Wideband), которая обеспечивает более точное позиционирование в пространстве, в устройстве нет. Вероятно, от нее отказались для снижения стоимости.

Предусмотрена и функция оповещения о постороннем трекере рядом — это должно минимизировать риск нежелательного отслеживания или путаницы с чужими вещами.

Компактность и автономность

Xiaomi Tag получил корпус толщиной 7,2 мм и вес всего 10 граммов. За автономность отвечает сменная батарейка CR2032, которой, по заявлению производителя, хватит примерно на один год работы.

Стратегия без громких анонсов

Выпуск без ожидания выставочной сцены свидетельствует о прагматичном подходе Xiaomi: компания оперативно заходит в сегмент трекеров с продуктом, сразу поддерживающим две крупнейшие экосистемы.

Если глобальный запуск состоится в ближайшее время, Xiaomi Tag может стать одним из самых агрессивных игроков в бюджетном сегменте рынка смарт-меток.