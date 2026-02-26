Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $50

Oppo вивела на ринок нове покоління повністю бездротових навушників – Oppo Enco Air 5 Pro. Модель стала еволюційним продовженням Air4 Pro та отримала ряд помітних технічних апгрейдів: від активного шумоподавлення до автономності.

Могутнє шумозаглушення

Головний акцент – система ANC із заявленим рівнем приглушення до 55 дБ та розширеним частотним діапазоном до 5000 Гц.

Користувачам доступні:

адаптивний режим, який підлаштовується під навколишні умови

режим прозорості для контролю звуків навколо.

Для викликів передбачено три мікрофони з AI-алгоритмами. Система посилює голос і знижує вплив зовнішніх шумів, зокрема вітру швидкістю до 25 км/год.

Hi-Res Audio та 12-мм драйвер

Enco Air 5 Pro отримали 12-мм динамічний драйвер із частотним діапазоном 20 Гц – 40 кГц.

Підтримувані кодеки:

AAC

SBC

LHDC 5.0

Також заявлена ​​сертифікація Hi-Res Audio, яка орієнтує модель на користувачів, які цінують аудіо високої роздільної здатності.

Bluetooth 6.0 та режим для геймерів

Навушники працюють на Bluetooth 6.0, що забезпечує більш стабільне з’єднання та можливість одночасного підключення до двох пристроїв.

Окремо виробник наголошує на низькій затримці – 47 мс. Такий показник повинен зацікавити мобільних геймерів, для яких важлива синхронізація звуку з подіями на екрані.

До 54 годин роботи

Автономність – ще один сильний бік новинки.

До 13 годин без підзарядки

До 54 годин із зарядним кейсом

Корпус відповідає стандарту IP55, що означає захист від пилу та бризок – навушники можна використовувати під час тренувань або в дощову погоду.

Модель буде доступна в білому та чорному кольорах за ціною близько $50.