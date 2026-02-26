Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $50   

Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $5026.02.26
Oppo вивела на ринок нове покоління повністю бездротових навушників – Oppo Enco Air 5 Pro. Модель стала еволюційним продовженням Air4 Pro та отримала ряд помітних технічних апгрейдів: від активного шумоподавлення до автономності.
Могутнє шумозаглушення
Головний акцент – система ANC із заявленим рівнем приглушення до 55 дБ та розширеним частотним діапазоном до 5000 Гц.
Користувачам доступні:
- адаптивний режим, який підлаштовується під навколишні умови
- режим прозорості для контролю звуків навколо.
Для викликів передбачено три мікрофони з AI-алгоритмами. Система посилює голос і знижує вплив зовнішніх шумів, зокрема вітру швидкістю до 25 км/год.
Hi-Res Audio та 12-мм драйвер
Enco Air 5 Pro отримали 12-мм динамічний драйвер із частотним діапазоном 20 Гц – 40 кГц.
Підтримувані кодеки:
- AAC
- SBC
- LHDC 5.0
Також заявлена сертифікація Hi-Res Audio, яка орієнтує модель на користувачів, які цінують аудіо високої роздільної здатності.
Bluetooth 6.0 та режим для геймерів
Навушники працюють на Bluetooth 6.0, що забезпечує більш стабільне з’єднання та можливість одночасного підключення до двох пристроїв.
Окремо виробник наголошує на низькій затримці – 47 мс. Такий показник повинен зацікавити мобільних геймерів, для яких важлива синхронізація звуку з подіями на екрані.
До 54 годин роботи
Автономність – ще один сильний бік новинки.
- До 13 годин без підзарядки
- До 54 годин із зарядним кейсом
Корпус відповідає стандарту IP55, що означає захист від пилу та бризок – навушники можна використовувати під час тренувань або в дощову погоду.
Модель буде доступна в білому та чорному кольорах за ціною близько $50.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Смартфон Oppo Reno15 робить ставку на дизайн, якісний дисплей, універсальні камери та гарну автономність. Розкажемо докладніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $50 Bluetooth Oppo навушники
Oppo вивела на ринок нове покоління повністю бездротових навушників – Oppo Enco Air 5 Pro із захистом IP55
Hyundai додасть покемонів у свої авто Hyundai автомобіль
Користувачі зможуть змінювати графіку цифрової панелі приладів Hyundai і центрального дисплея, активувати тематичну навігацію, а також анімації.
Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $50
Hyundai додасть покемонів у свої авто
Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google
Представлені смартфони Samsung Galaxy S26: багато штучного інтелекту, не надто багато проривів
Toyota RAV4 2026: 329 к.с. та 150 км запасу ходу на електромоторі
Blizzard випустить мобільну Overwatch
У MIT на 3D принтері надрукували електродвигун за 50 центів
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN
У WhatsApp з’явиться надсилання запланованих повідомлень
Microsoft додала до Блокноту підтримку зображень
ASUS і Acer припинили продаж ноутбуків та роботу сайтів у Німеччині через виграш Nokia в суді
Google відключить програму прогнозу погоди
Браузер Google Chrome зможе відкривати дві вкладки в одному вікні
Глава Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після майже 40 років роботи