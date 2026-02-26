Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50

Oppo вывела на рынок новое поколение полностью беспроводных наушников — Oppo Enco Air 5 Pro. Модель стала эволюционным продолжением Air4 Pro и получила ряд заметных технических апгрейдов: от активного шумоподавления до автономности.

Мощнее шумоподавление

Главный акцент – система ANC с заявленным уровнем приглушения до 55 дБ и расширенным частотным диапазоном до 5000 Гц.

Пользователям доступны:

адаптивный режим, подстраиваемый под окружающие условия

режим прозрачности для контроля звуков вокруг.

Для вызовов предусмотрено три микрофона с AI-алгоритмами. Система усиливает голос и снижает влияние внешних шумов, в том числе ветра скоростью до 25 км/ч.

Hi-Res Audio и 12-мм драйвер

Enco Air 5 Pro получили 12-мм динамический драйвер с частотным диапазоном 20 Гц – 40 кГц.

Поддерживаемые кодеки:

AAC

SBC

LHDC 5.0

Также заявлена ​​сертификация Hi-Res Audio, ориентирующая модель на пользователей, ценящих аудио высокого разрешения.

Bluetooth 6.0 и режим для геймеров

Наушники работают на Bluetooth 6.0, что обеспечивает более стабильное соединение и возможность одновременного подключения к двум устройствам.

Отдельно производитель подчеркивает низкую задержку – 47 мс. Такой показатель должен заинтересовать мобильных геймеров, для которых важно синхронизация звука с событиями на экране.

До 54 часов работы

Автономность – еще одна сильная сторона новинки.

До 13 часов без подзарядки

До 54 часов с зарядным кейсом

Корпус соответствует стандарту IP55, что означает защиту от пыли и брызг – наушники можно использовать во время тренировок или в дождливую погоду.

Модель будет доступна в белом и черном цветах по цене около $50.