  

Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50

26.02.26

Oppo Enco Air 5 Pro

 

Oppo вывела на рынок новое поколение полностью беспроводных наушников — Oppo Enco Air 5 Pro. Модель стала эволюционным продолжением Air4 Pro и получила ряд заметных технических апгрейдов: от активного шумоподавления до автономности.

 

Мощнее шумоподавление

 

Главный акцент – система ANC с заявленным уровнем приглушения до 55 дБ и расширенным частотным диапазоном до 5000 Гц.

 

Пользователям доступны:

  • адаптивный режим, подстраиваемый под окружающие условия
  • режим прозрачности для контроля звуков вокруг.

 

Для вызовов предусмотрено три микрофона с AI-алгоритмами. Система усиливает голос и снижает влияние внешних шумов, в том числе ветра скоростью до 25 км/ч.

 

Hi-Res Audio и 12-мм драйвер

 

Enco Air 5 Pro получили 12-мм динамический драйвер с частотным диапазоном 20 Гц – 40 кГц.

 

Поддерживаемые кодеки:

  • AAC
  • SBC
  • LHDC 5.0

 

Также заявлена ​​сертификация Hi-Res Audio, ориентирующая модель на пользователей, ценящих аудио высокого разрешения.

 

Bluetooth 6.0 и режим для геймеров

 

Наушники работают на Bluetooth 6.0, что обеспечивает более стабильное соединение и возможность одновременного подключения к двум устройствам.

 

Отдельно производитель подчеркивает низкую задержку – 47 мс. Такой показатель должен заинтересовать мобильных геймеров, для которых важно синхронизация звука с событиями на экране.

 

До 54 часов работы

 

Автономность – еще одна сильная сторона новинки.

  • До 13 часов без подзарядки
  • До 54 часов с зарядным кейсом

 

Корпус соответствует стандарту IP55, что означает защиту от пыли и брызг – наушники можно использовать во время тренировок или в дождливую погоду.

 

Модель будет доступна в белом и черном цветах по цене около $50.


