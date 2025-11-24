Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів

Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів24.11.25
Світ ігрових моніторів стрімко змінюється, і на передній план виходять моделі з OLED-панелями. Samsung Odyssey, ASUS ROG Swift, MSI MPG та LG UltraGear — різні за форматом і розміром, але їх об’єднує технологія, що забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність. OLED дозволяє досягати миттєвого відгуку та високих частот оновлення, що особливо важливо для кіберспорту та динамічних ігор.
Ультраширокі та вигнуті екрани додають ефект занурення, а підтримка сучасних стандартів синхронізації робить вивід картинки стабільним. Попри відмінності у діагоналі та конструкції, всі ці моделі демонструють ключову перевагу OLED — поєднання швидкості й якості зображення. Звісно, ціна питання теж висока в порівнянні з моніторами на більш звичних IPS, VA та TN – матрицях.
Що таке OLED
OLED (Organic Light-Emitting Diode) — це технологія дисплеїв, у якій кожен піксель складається з органічних матеріалів, що світяться під час пропускання електричного струму. На відміну від LCD, така панель не потребує окремого підсвічування: кожен елемент сам випромінює світло.
У структурі OLED-пікселя є шари органічних сполук, розміщені між анодом і катодом. Коли до структури подається напруга, електрони та «дірки» рекомбінують у активному шарі, створюючи світіння певного кольору. Яскравість і колір пікселя регулюються інтенсивністю струму.
Переваги OLED
-
Абсолютно глибокий чорний і дуже високий контраст, оскільки пікселі можуть повністю вимикатися.
-
Широкі кути огляду без втрати насиченості.
-
Висока швидкість реакції, що зменшує шлейфи в динамічних сценах.
-
Менша товщина панелі та можливість створення гнучких або вигнутих екранів.
Недоліки OLED
-
Потенційне вигоряння окремих пікселів за тривалого статичного зображення.
-
Поступове старіння органічних матеріалів, що може впливати на рівномірність яскравості.
-
Вища собівартість виробництва порівняно з LCD, особливо для великих панелей.
Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) діагоналлю 27 дюймів
Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) отримав екран із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, що працює на частоті оновлення до 360 Гц. Панель OLED має час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс. Є антиблікове покриття. Монітор підтримує технології AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-Sync Compatible.
Яскравість сягає 250 кд/м² у стандартному режимі, а HDR додає деталізації у світлих і темних ділянках. Конструкція передбачає регулювання висоти, нахилу та повороту, що робить його зручним для тривалого використання. Підключення реалізоване через два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб. Корпус має підсвічування CoreSync на задній панелі. Вага пристрою становить близько 6 кг. Дізнатися більше та переглянути відгуки на цю модель можна в розділі смартфонів, ТВ і електроніки на Rozetka.
Недоліки та переваги Samsung Odyssey OLED G6
+ Висока частота оновлення 360 Гц.
+ OLED-матриця з глибоким чорним та миттєвим відгуком.
+ Широкі можливості регулювання положення екрана.
- Відсутність вбудованих динаміків.
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ (90LM09T0-B01371) діагоналлю 32 дюйми
екран із частотою оновлення 240 Гц, що орієнтований на кіберспорт та сучасні ігри. Панель OLED забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність, а час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс. Монітор підтримує технології NVIDIA G-Sync Compatible та AMD FreeSync Premium Pro, що зменшують артефакти під час швидких рухів. Яскравість у стандартному режимі сягає 250 кд/м², а HDR10 додає деталізації у світлих і темних сценах. Більше того, колірне охоплення діапазону DCI-P3 у 99 % робить цей та інші монітори чудовим вибором для роботи з графікою. Конструкція передбачає регулювання висоти, нахилу та повороту, що робить його придатним для тривалих ігрових сесій. Підключення реалізоване через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб. Дизайн корпусу у стилі ROG — з акцентами на задній панелі та компактною підставкою. Вага пристрою становить близько 9 кг.
Недоліки та переваги ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ
+ Висока частота оновлення 240 Гц при 4K роздільній здатності.
+ OLED-матриця з миттєвим відгуком та глибоким чорним.
+ Ергономічна конструкція з регулюванням положення екрана.
- Значна вага порівняно з меншими моделями.
MSI MPG 341CQPX QD-OLED діагоналлю 34
Монітор має співвідношення сторін 21:9. Це вже представник широкоформатних моделей. Він має вигнуту форму з радіусом 1800R Панель QD-OLED характеризується частотою оновлення в 175 Гц. Час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс, що дозволяє відображати швидкі сцени без розмиття. Монітор підтримує технології адаптивної синхронізації, включно з NVIDIA G-Sync Compatible та AMD FreeSync Premium Pro. Яскравість у стандартному режимі становить 250 кд/м², а HDR True Black 400 додає деталізації у світлих і темних ділянках. Конструкція передбачає регулювання нахилу та висоти. Підключення реалізоване через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб з підтримкою живлення 98 Вт. Дизайн виконаний у строгому стилі з мінімалістичною підставкою.
Недоліки та переваги MSI MPG 341CQPX QD-OLED
+ Ультраширокий формат 21:9 з панорамним ефектом.
+ QD-OLED панель із глибоким чорним та швидким відгуком.
+ Частота оновлення 175 Гц для плавного відображення.
- Великі габарити, що потребують простору на столі.
LG 45″ LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GX90SA-B) діагоналлю 45
Панель OLED з вигином 800R забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність, а частота оновлення сягає 240 Гц. Час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс. Монітор підтримує технології NVIDIA G-Sync Compatible та AMD FreeSync Premium Pro. Яскравість у стандартному режимі становить 275 кд/м², а HDR10 додає деталізації у світлих і темних ділянках. Конструкція передбачає регулювання нахилу та висоти. Підключення реалізоване через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб. Дизайн виконаний у стилі UltraGear — з мінімалістичною підставкою та акцентами на задній панелі. Купити цей монітор також можна на Розетка.
Недоліки та переваги LG 45″ LG UltraGear OLED
+ Великий 45-дюймовий вигнутий екран із форматом 21:9.
+ Підвищена яскравість дисплею
+ Частота оновлення 240 Гц для плавного відображення.
- Висока вага та габарити, що потребують багато простору.
Samsung Odyssey OLED G9 G93SC (LS49CG930SIXCI) діагоналлю 49
Це супер великий монітор який фактично замінює два і фактично є співставним телевізорам. OLED-панель має частоту оновлення 240 Гц. Монітор підтримує технології адаптивної синхронізації, що зменшують розриви кадрів у динамічних сценах. Конструкція передбачає регулювання висоти до 120 мм, а також нахил і поворот. Підключення реалізоване через HDMI та DisplayPort, а також є USB-концентратор. Є два вбудовані динаміки по 5 Вт. Вигнута форма екрана створює ефект занурення, особливо у багатозадачності та іграх. HDR додає деталізації у світлих і темних ділянках, хоча максимальна яскравість обмежена. Він має габарити 1195x529x237 мм тому це скоріше рішення для ігрових приставок, ніж монітору ПК.
Недоліки та переваги Samsung Odyssey OLED G9 G93SC
+ Великий 49-дюймовий екран із форматом 32:9.
+ OLED-панель із високою контрастністю та швидким відгуком.
+ Частота оновлення 240 Гц для плавного відображення.
- Фактично це телевізор і відстань до гравця від нього має бути кілька метрів
Порівняння OLED моніторів
|Характеристика
|Samsung Odyssey OLED G6
|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ
|MSI MPG 341CQPX QD-OLED
|LG UltraGear OLED 45GX90SA-B
|Samsung Odyssey OLED G9 G93SC
|Діагональ
|27″
|32″
|34″
|45″
|49″
|Формат
|16:9
|16:9
|21:9
|21:9
|32:9
|Роздільна здатність
|2560×1440
|3840×2160
|3440×1440
|3440×1440
|5120×1440
|Тип панелі
|OLED
|OLED
|QD-OLED
|OLED
|OLED
|Частота оновлення
|360 Гц
|240 Гц
|175 Гц
|240 Гц
|240 Гц
|Час відгуку
|0,03 мс
|0,03 мс
|0,03 мс
|0,03 мс
|Швидкий (OLED)
|Синхронізація
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|Adaptive Sync
|Яскравість (стандарт)
|250 кд/м²
|250 кд/м²
|250 кд/м²
|275 кд/м²
|250 кд/м²
|HDR
|HDR
|HDR10
|HDR True Black 400
|HDR10
|HDR
|Кривизна
|Плоский
|Плоский
|1800R
|800R
|1800R
|Ергономіка
|Регулювання висоти, нахил, поворот
|Регулювання висоти, нахил, поворот
|Регулювання висоти, нахил
|Регулювання висоти, нахил
|Регулювання висоти, нахил, поворот
|Порти
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|HDMI, DP, USB-хаб
|Вага
|~6 кг
|~9 кг
|—
|—
|—
Редактор
