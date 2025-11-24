     

Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів

24.11.25

OLED monitors lifestyle

 

Світ ігрових моніторів стрімко змінюється, і на передній план виходять моделі з OLED-панелями. Samsung Odyssey, ASUS ROG Swift, MSI MPG та LG UltraGear — різні за форматом і розміром, але їх об’єднує технологія, що забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність. OLED дозволяє досягати миттєвого відгуку та високих частот оновлення, що особливо важливо для кіберспорту та динамічних ігор.

 

Ультраширокі та вигнуті екрани додають ефект занурення, а підтримка сучасних стандартів синхронізації робить вивід картинки стабільним. Попри відмінності у діагоналі та конструкції, всі ці моделі демонструють ключову перевагу OLED — поєднання швидкості й якості зображення. Звісно, ціна питання теж висока в порівнянні з моніторами на більш звичних IPS, VA та TN – матрицях.

 

Що таке OLED

 

OLED (Organic Light-Emitting Diode) — це технологія дисплеїв, у якій кожен піксель складається з органічних матеріалів, що світяться під час пропускання електричного струму. На відміну від LCD, така панель не потребує окремого підсвічування: кожен елемент сам випромінює світло.

У структурі OLED-пікселя є шари органічних сполук, розміщені між анодом і катодом. Коли до структури подається напруга, електрони та «дірки» рекомбінують у активному шарі, створюючи світіння певного кольору. Яскравість і колір пікселя регулюються інтенсивністю струму.

Переваги OLED

  • Абсолютно глибокий чорний і дуже високий контраст, оскільки пікселі можуть повністю вимикатися.

  • Широкі кути огляду без втрати насиченості.

  • Висока швидкість реакції, що зменшує шлейфи в динамічних сценах.

  • Менша товщина панелі та можливість створення гнучких або вигнутих екранів.

Недоліки OLED

  • Потенційне вигоряння окремих пікселів за тривалого статичного зображення.

  • Поступове старіння органічних матеріалів, що може впливати на рівномірність яскравості.

  • Вища собівартість виробництва порівняно з LCD, особливо для великих панелей.

 

Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) діагоналлю 27 дюймів

 

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF)

 

Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) отримав екран із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, що працює на частоті оновлення до 360 Гц. Панель OLED має час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс. Є антиблікове покриття. Монітор підтримує технології AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-Sync Compatible.

 

Яскравість сягає 250 кд/м² у стандартному режимі, а HDR додає деталізації у світлих і темних ділянках. Конструкція передбачає регулювання висоти, нахилу та повороту, що робить його зручним для тривалого використання. Підключення реалізоване через два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб. Корпус має підсвічування CoreSync на задній панелі. Вага пристрою становить близько 6 кг. Дізнатися більше та переглянути відгуки на цю модель можна в розділі смартфонів, ТВ і електроніки на Rozetka.

 

Недоліки та переваги Samsung Odyssey OLED G6

+ Висока частота оновлення 360 Гц.

+ OLED-матриця з глибоким чорним та миттєвим відгуком.

+ Широкі можливості регулювання положення екрана.

- Відсутність вбудованих динаміків.

 

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ (90LM09T0-B01371) діагоналлю 32 дюйми

 

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ

 

екран із частотою оновлення 240 Гц, що орієнтований на кіберспорт та сучасні ігри. Панель OLED забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність, а час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс. Монітор підтримує технології NVIDIA G-Sync Compatible та AMD FreeSync Premium Pro, що зменшують артефакти під час швидких рухів. Яскравість у стандартному режимі сягає 250 кд/м², а HDR10 додає деталізації у світлих і темних сценах. Більше того, колірне охоплення діапазону DCI-P3 у 99 %  робить цей та інші монітори чудовим вибором для роботи з графікою. Конструкція передбачає регулювання висоти, нахилу та повороту, що робить його придатним для тривалих ігрових сесій. Підключення реалізоване через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб. Дизайн корпусу у стилі ROG — з акцентами на задній панелі та компактною підставкою. Вага пристрою становить близько 9 кг.

Недоліки та переваги ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ

+ Висока частота оновлення 240 Гц при 4K роздільній здатності.

+ OLED-матриця з миттєвим відгуком та глибоким чорним.

+ Ергономічна конструкція з регулюванням положення екрана.

- Значна вага порівняно з меншими моделями.

 

MSI MPG 341CQPX QD-OLED діагоналлю 34

 

MSI MPG 341CQPX QD-OLED

 

Монітор має співвідношення сторін 21:9. Це вже представник широкоформатних моделей. Він має вигнуту форму з радіусом 1800R Панель QD-OLED характеризується частотою оновлення в 175 Гц. Час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс, що дозволяє відображати швидкі сцени без розмиття. Монітор підтримує технології адаптивної синхронізації, включно з NVIDIA G-Sync Compatible та AMD FreeSync Premium Pro. Яскравість у стандартному режимі становить 250 кд/м², а HDR True Black 400 додає деталізації у світлих і темних ділянках. Конструкція передбачає регулювання нахилу та висоти. Підключення реалізоване через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб з підтримкою живлення 98 Вт. Дизайн виконаний у строгому стилі з мінімалістичною підставкою.

 

Недоліки та переваги MSI MPG 341CQPX QD-OLED

+ Ультраширокий формат 21:9 з панорамним ефектом.

+ QD-OLED панель із глибоким чорним та швидким відгуком.

+ Частота оновлення 175 Гц для плавного відображення.

- Великі габарити, що потребують простору на столі.

 

LG 45″ LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GX90SA-B) діагоналлю 45

 

LG 45 LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GX90SA-B)

 

Панель OLED з вигином 800R забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність, а частота оновлення сягає 240 Гц. Час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс. Монітор підтримує технології NVIDIA G-Sync Compatible та AMD FreeSync Premium Pro. Яскравість у стандартному режимі становить 275 кд/м², а HDR10 додає деталізації у світлих і темних ділянках. Конструкція передбачає регулювання нахилу та висоти. Підключення реалізоване через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 та USB-хаб. Дизайн виконаний у стилі UltraGear — з мінімалістичною підставкою та акцентами на задній панелі. Купити цей монітор також можна на Розетка.

 

Недоліки та переваги LG 45″ LG UltraGear OLED

+ Великий 45-дюймовий вигнутий екран із форматом 21:9.

+ Підвищена яскравість дисплею

+ Частота оновлення 240 Гц для плавного відображення.

- Висока вага та габарити, що потребують багато простору.

 

Samsung Odyssey OLED G9 G93SC (LS49CG930SIXCI) діагоналлю 49

 

Samsung Odyssey OLED G9 G93SC (LS49CG930SIXCI)

 

Це супер великий монітор який фактично замінює два і фактично є співставним телевізорам. OLED-панель має частоту оновлення 240 Гц. Монітор підтримує технології адаптивної синхронізації, що зменшують розриви кадрів у динамічних сценах. Конструкція передбачає регулювання висоти до 120 мм, а також нахил і поворот. Підключення реалізоване через HDMI та DisplayPort, а також є USB-концентратор. Є два вбудовані динаміки по 5 Вт. Вигнута форма екрана створює ефект занурення, особливо у багатозадачності та іграх. HDR додає деталізації у світлих і темних ділянках, хоча максимальна яскравість обмежена. Він має габарити 1195x529x237 мм тому це скоріше рішення для ігрових приставок, ніж монітору ПК.

 

Недоліки та переваги Samsung Odyssey OLED G9 G93SC

+ Великий 49-дюймовий екран із форматом 32:9.

+ OLED-панель із високою контрастністю та швидким відгуком.

+ Частота оновлення 240 Гц для плавного відображення.

- Фактично це телевізор і відстань до гравця від нього має бути кілька метрів

 

Порівняння OLED моніторів

Характеристика Samsung Odyssey OLED G6 ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ MSI MPG 341CQPX QD-OLED LG UltraGear OLED 45GX90SA-B Samsung Odyssey OLED G9 G93SC
Діагональ 27″ 32″ 34″ 45″ 49″
Формат 16:9 16:9 21:9 21:9 32:9
Роздільна здатність 2560×1440 3840×2160 3440×1440 3440×1440 5120×1440
Тип панелі OLED OLED QD-OLED OLED OLED
Частота оновлення 360 Гц 240 Гц 175 Гц 240 Гц 240 Гц
Час відгуку 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс Швидкий (OLED)
Синхронізація FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible Adaptive Sync
Яскравість (стандарт) 250 кд/м² 250 кд/м² 250 кд/м² 275 кд/м² 250 кд/м²
HDR HDR HDR10 HDR True Black 400 HDR10 HDR
Кривизна Плоский Плоский 1800R 800R 1800R
Ергономіка Регулювання висоти, нахил, поворот Регулювання висоти, нахил, поворот Регулювання висоти, нахил Регулювання висоти, нахил Регулювання висоти, нахил, поворот
Порти 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб HDMI, DP, USB-хаб
Вага ~6 кг ~9 кг

 

