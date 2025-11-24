Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов

Мир игровых мониторов стремительно меняется, и на передний план выходят модели с OLED-панелями. Samsung Odyssey, ASUS ROG Swift, MSI MPG и LG UltraGear – разные по формату и размеру, но их объединяет технология, обеспечивающая глубокий черный цвет и высокую контрастность. OLED позволяет добиваться мгновенного отклика и высоких частот обновления, что особенно важно для киберспорта и динамических игр.

Ультраширокие и изогнутые экраны добавляют эффект погружения, а поддержка современных стандартов синхронизации делает вывод картинки стабильным. Несмотря на отличия в диагонали и конструкции, все эти модели демонстрируют ключевое преимущество OLED – сочетание скорости и качества изображения. Конечно, цена вопроса тоже высока по сравнению с мониторами на более привычных IPS, VA и TN – матрицах.

Что такое OLED

OLED (Organic Light-Emitting Diode) — это технология дисплеев, в которой каждый пиксель состоит из органических материалов, светящихся при пропускании электрического тока. В отличие от LCD, такая панель не требует отдельной подсветки: каждый элемент сам излучает свет.

В структуре OLED-пикселя имеются слои органических соединений, размещенные между анодом и катодом. Когда в структуру подается напряжение, электроны и «дыры» рекомбинируют в активном слое, создавая свечение определенного цвета. Яркость и цвет пикселя регулируются интенсивностью тока.

Преимущества OLED

Совершенно глубокий черный и очень высокий контраст, поскольку пиксели могут полностью отключаться.

Широкие углы обзора без потери насыщенности.

Высокая скорость реакции, что уменьшает шлейфы в динамических сценах.

Меньшая толщина панели и возможность создания гибких или изогнутых экранов.

Недостатки OLED

Потенциальное выгорание отдельных пикселей при длительном статическом изображении.

Постепенное старение органических материалов, что может влиять на равномерность яркости.

Высшая себестоимость производства по сравнению с LCD, особенно для больших панелей.

Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) диагональю 27 дюймов

Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) получил экран с разрешением 2560×1440 пикселей, работающий на частоте обновления до 360 Гц. Панель OLED имеет время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. Есть антибликовое покрытие. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. Яркость достигает 250 кд/м2 в стандартном режиме, а HDR добавляет детализации в светлых и темных участках.

Конструкция предусматривает регулировку высоты, наклона и поворота, что делает его удобным для длительного использования. Подключение реализовано через два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Корпус имеет подсветку CoreSync на задней панели. Вес устройства составляет около 6 кг. Узнать больше и посмотреть отзывы на эту модель можно в разделе смартфонов, ТВ и электроники на Rozetka.

Недостатки и преимущества Samsung Odyssey OLED G6

+ Высокая частота обновления 360 Гц.

+ OLED-матрица с глубоким черным и мгновенным отзывом.

+ Широкие возможности регулировки положения экрана.

- Отсутствие встроенных динамиков.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ (90LM09T0-B01371) диагональю 32 дюйма

экран с частотой обновления 240 Гц, ориентированный на киберспорт и современные игры. Панель OLED обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, а время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro, уменьшающие артефакты во время быстрых движений. Яркость в стандартном режиме достигает 250 кд/м2, а HDR10 добавляет детализации в светлых и темных сценах. Более того, цветовой охват диапазона DCI-P3 в 99% делает этот и другие мониторы отличным выбором для работы с графикой. Конструкция предусматривает регулировку высоты, наклона и поворота, что делает его пригодным для длительных игровых сессий. Подключение реализовано через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Дизайн корпуса в стиле ROG – с акцентами на задней панели и компактной подставкой. Вес устройства составляет около 9 кг.

Недостатки и преимущества ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ

+ Высокая частота обновления 240 Гц при 4K разрешении.

+ OLED-матрица с мгновенным откликом и глубоким черным.

+ Эргономичная конструкция с регулировкой положения экрана.

- Значительный вес по сравнению с меньшими моделями.

MSI MPG 341CQPX QD-OLED диагональю 34

Монитор имеет отношение сторон 21:9. Это уже представитель широкоформатных моделей. Он имеет изогнутую форму с радиусом 1800R. Панель QD-OLED характеризуется частотой обновления в 175 Гц. Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс, что позволяет отображать быстрые сцены без размытия. Монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации, включая NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Яркость в стандартном режиме составляет 250 кд/м2, а HDR True Black 400 добавляет детализации в светлых и темных участках. Конструкция предусматривает регулировку наклона и высоты. Подключение реализовано через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб с поддержкой питания 98 Вт. Дизайн выполнен в строгом стиле с минималистической подставкой.

Недостатки и преимущества MSI MPG 341CQPX QD-OLED

+ Ультраширокий формат 21:9 с панорамным эффектом.

+ QD-OLED панель с глубоким черным и быстрым отзывом.

+ Частота обновления 175 Гц для плавного отображения.

- Большие габариты, требующие пространства на столе.

LG 45″ LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GX90SA-B) диагональю 45

Панель OLED с изгибом 800R обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, а частота обновления достигает 240 Гц. Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Яркость в стандартном режиме составляет 275 кд/м2, а HDR10 добавляет детализации в светлых и темных участках. Конструкция предусматривает регулировку наклона и высоты. Подключение реализовано через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Дизайн выполнен в стиле UltraGear – с минималистической подставкой и акцентами на задней панели. Купить этот монитор также можно на розетке.

Недостатки и преимущества LG 45″ LG UltraGear OLED

+ Большой 45-дюймовый изогнутый экран с форматом 21:9.

+ Повышенная яркость дисплея

+ Частота обновления 240 Гц для плавного отображения.

- Высокий вес и габариты, требующие много пространства.

Samsung Odyssey OLED G9 G93SC (LS49CG930SIXCI) диагональю 49

Это супер большой монитор который фактически заменяет два и фактически является сопоставимым телевизорам. OLED-панель имеет частоту обновления 240 Гц. Монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации, уменьшающие разрыв кадров в динамических сценах. Конструкция предусматривает регулировку высоты до 120 мм, а также наклон и поворот. Подключение реализовано через HDMI и DisplayPort, а также USB-концентратор. Есть два встроенных динамика по 5 Вт. Изогнутая форма экрана создает эффект погружения, особенно в многозадачности и играх. HDR добавляет детализации в светлых и темных участках, хотя максимальная яркость ограничена. Он имеет габариты 1195x529x237 мм, поэтому это скорее решение для игровых приставок, чем монитору ПК.

Недостатки и преимущества Samsung Odyssey OLED G9 G93SC

+ Большой 49-дюймовый экран с форматом 32:9.

+ OLED-панель с высокой контрастностью и быстрым откликом.

+ Частота обновления 240 Гц для плавного отображения.

- Фактически это телевизор и расстояние до игрока от него должно быть несколько метров

Сравнение OLED мониторов

Характеристика Samsung Odyssey OLED G6 ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ MSI MPG 341CQPX QD-OLED LG UltraGear OLED 45GX90SA-B Samsung Odyssey OLED G9 G93SC Диагональ 27″ 32″ 34″ 45″ 49″ Формат 16:9 16:9 21:9 21:9 32:9 Разрешение 2560×1440 3840×2160 3440×1440 3440×1440 5120×1440 Тип панели OLED OLED QD-OLED OLED OLED Частота обновления 360 Гц 240 Гц 175 Гц 240 Гц 240 Гц Время отклика 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс Быстрый (OLED) Синхронизация FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible Adaptive Sync Яркость (стандарт) 250 кд/м² 250 кд/м² 250 кд/м² 275 кд/м² 250 кд/м² HDR HDR HDR10 HDR True Black 400 HDR10 HDR Кривизна Плоский Плоский 1800R 800R 1800R Эргономика Регулировка высоты, наклон, поворот Регулировка высоты, наклон, поворот Регулировка высоты, наклон Регулировка высоты, наклон Регулировка высоты, наклон, поворот Порты 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб HDMI, DP, USB-хаб Вес ~6 кг ~9 кг — — —

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram