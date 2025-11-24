Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов

Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов24.11.25
Мир игровых мониторов стремительно меняется, и на передний план выходят модели с OLED-панелями. Samsung Odyssey, ASUS ROG Swift, MSI MPG и LG UltraGear – разные по формату и размеру, но их объединяет технология, обеспечивающая глубокий черный цвет и высокую контрастность. OLED позволяет добиваться мгновенного отклика и высоких частот обновления, что особенно важно для киберспорта и динамических игр.
Ультраширокие и изогнутые экраны добавляют эффект погружения, а поддержка современных стандартов синхронизации делает вывод картинки стабильным. Несмотря на отличия в диагонали и конструкции, все эти модели демонстрируют ключевое преимущество OLED – сочетание скорости и качества изображения. Конечно, цена вопроса тоже высока по сравнению с мониторами на более привычных IPS, VA и TN – матрицах.
Что такое OLED
OLED (Organic Light-Emitting Diode) — это технология дисплеев, в которой каждый пиксель состоит из органических материалов, светящихся при пропускании электрического тока. В отличие от LCD, такая панель не требует отдельной подсветки: каждый элемент сам излучает свет.
В структуре OLED-пикселя имеются слои органических соединений, размещенные между анодом и катодом. Когда в структуру подается напряжение, электроны и «дыры» рекомбинируют в активном слое, создавая свечение определенного цвета. Яркость и цвет пикселя регулируются интенсивностью тока.
Преимущества OLED
-
Совершенно глубокий черный и очень высокий контраст, поскольку пиксели могут полностью отключаться.
-
Широкие углы обзора без потери насыщенности.
-
Высокая скорость реакции, что уменьшает шлейфы в динамических сценах.
-
Меньшая толщина панели и возможность создания гибких или изогнутых экранов.
Недостатки OLED
-
Потенциальное выгорание отдельных пикселей при длительном статическом изображении.
-
Постепенное старение органических материалов, что может влиять на равномерность яркости.
-
Высшая себестоимость производства по сравнению с LCD, особенно для больших панелей.
Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) диагональю 27 дюймов
Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG612S) получил экран с разрешением 2560×1440 пикселей, работающий на частоте обновления до 360 Гц. Панель OLED имеет время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. Есть антибликовое покрытие. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. Яркость достигает 250 кд/м2 в стандартном режиме, а HDR добавляет детализации в светлых и темных участках.
Конструкция предусматривает регулировку высоты, наклона и поворота, что делает его удобным для длительного использования. Подключение реализовано через два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Корпус имеет подсветку CoreSync на задней панели. Вес устройства составляет около 6 кг. Узнать больше и посмотреть отзывы на эту модель можно в разделе смартфонов, ТВ и электроники на Rozetka.
Недостатки и преимущества Samsung Odyssey OLED G6
+ Высокая частота обновления 360 Гц.
+ OLED-матрица с глубоким черным и мгновенным отзывом.
+ Широкие возможности регулировки положения экрана.
- Отсутствие встроенных динамиков.
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ (90LM09T0-B01371) диагональю 32 дюйма
экран с частотой обновления 240 Гц, ориентированный на киберспорт и современные игры. Панель OLED обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, а время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro, уменьшающие артефакты во время быстрых движений. Яркость в стандартном режиме достигает 250 кд/м2, а HDR10 добавляет детализации в светлых и темных сценах. Более того, цветовой охват диапазона DCI-P3 в 99% делает этот и другие мониторы отличным выбором для работы с графикой. Конструкция предусматривает регулировку высоты, наклона и поворота, что делает его пригодным для длительных игровых сессий. Подключение реализовано через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Дизайн корпуса в стиле ROG – с акцентами на задней панели и компактной подставкой. Вес устройства составляет около 9 кг.
Недостатки и преимущества ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ
+ Высокая частота обновления 240 Гц при 4K разрешении.
+ OLED-матрица с мгновенным откликом и глубоким черным.
+ Эргономичная конструкция с регулировкой положения экрана.
- Значительный вес по сравнению с меньшими моделями.
MSI MPG 341CQPX QD-OLED диагональю 34
Монитор имеет отношение сторон 21:9. Это уже представитель широкоформатных моделей. Он имеет изогнутую форму с радиусом 1800R. Панель QD-OLED характеризуется частотой обновления в 175 Гц. Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс, что позволяет отображать быстрые сцены без размытия. Монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации, включая NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Яркость в стандартном режиме составляет 250 кд/м2, а HDR True Black 400 добавляет детализации в светлых и темных участках. Конструкция предусматривает регулировку наклона и высоты. Подключение реализовано через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб с поддержкой питания 98 Вт. Дизайн выполнен в строгом стиле с минималистической подставкой.
Недостатки и преимущества MSI MPG 341CQPX QD-OLED
+ Ультраширокий формат 21:9 с панорамным эффектом.
+ QD-OLED панель с глубоким черным и быстрым отзывом.
+ Частота обновления 175 Гц для плавного отображения.
- Большие габариты, требующие пространства на столе.
LG 45″ LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GX90SA-B) диагональю 45
Панель OLED с изгибом 800R обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, а частота обновления достигает 240 Гц. Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Яркость в стандартном режиме составляет 275 кд/м2, а HDR10 добавляет детализации в светлых и темных участках. Конструкция предусматривает регулировку наклона и высоты. Подключение реализовано через два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Дизайн выполнен в стиле UltraGear – с минималистической подставкой и акцентами на задней панели. Купить этот монитор также можно на розетке.
Недостатки и преимущества LG 45″ LG UltraGear OLED
+ Большой 45-дюймовый изогнутый экран с форматом 21:9.
+ Повышенная яркость дисплея
+ Частота обновления 240 Гц для плавного отображения.
- Высокий вес и габариты, требующие много пространства.
Samsung Odyssey OLED G9 G93SC (LS49CG930SIXCI) диагональю 49
Это супер большой монитор который фактически заменяет два и фактически является сопоставимым телевизорам. OLED-панель имеет частоту обновления 240 Гц. Монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации, уменьшающие разрыв кадров в динамических сценах. Конструкция предусматривает регулировку высоты до 120 мм, а также наклон и поворот. Подключение реализовано через HDMI и DisplayPort, а также USB-концентратор. Есть два встроенных динамика по 5 Вт. Изогнутая форма экрана создает эффект погружения, особенно в многозадачности и играх. HDR добавляет детализации в светлых и темных участках, хотя максимальная яркость ограничена. Он имеет габариты 1195x529x237 мм, поэтому это скорее решение для игровых приставок, чем монитору ПК.
Недостатки и преимущества Samsung Odyssey OLED G9 G93SC
+ Большой 49-дюймовый экран с форматом 32:9.
+ OLED-панель с высокой контрастностью и быстрым откликом.
+ Частота обновления 240 Гц для плавного отображения.
- Фактически это телевизор и расстояние до игрока от него должно быть несколько метров
Сравнение OLED мониторов
|Характеристика
|Samsung Odyssey OLED G6
|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ
|MSI MPG 341CQPX QD-OLED
|LG UltraGear OLED 45GX90SA-B
|Samsung Odyssey OLED G9 G93SC
|Диагональ
|27″
|32″
|34″
|45″
|49″
|Формат
|16:9
|16:9
|21:9
|21:9
|32:9
|Разрешение
|2560×1440
|3840×2160
|3440×1440
|3440×1440
|5120×1440
|Тип панели
|OLED
|OLED
|QD-OLED
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|360 Гц
|240 Гц
|175 Гц
|240 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|0,03 мс
|0,03 мс
|0,03 мс
|0,03 мс
|Быстрый (OLED)
|Синхронизация
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible
|Adaptive Sync
|Яркость (стандарт)
|250 кд/м²
|250 кд/м²
|250 кд/м²
|275 кд/м²
|250 кд/м²
|HDR
|HDR
|HDR10
|HDR True Black 400
|HDR10
|HDR
|Кривизна
|Плоский
|Плоский
|1800R
|800R
|1800R
|Эргономика
|Регулировка высоты, наклон, поворот
|Регулировка высоты, наклон, поворот
|Регулировка высоты, наклон
|Регулировка высоты, наклон
|Регулировка высоты, наклон, поворот
|Порты
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-хаб
|HDMI, DP, USB-хаб
|Вес
|~6 кг
|~9 кг
|—
|—
|—
Редактор
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
В статье вы найдете обзоры зарядных станций от Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot и Oukitel, а также сравнительные таблицы по ключевым параметрам. Расскажем о лучших моделях для различных задач: от смартфона до бытовой техники.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
Высадка на Луну миссии Artemis 3 перенесена на 2028 год SpaceX космос
Миссия Artemis 3, которая должна стать следующей высадкой людей на Луну, отложена на год из-за задержек в испытаниях ракеты Starship от SpaceX
Microsoft отбила рекордную DDoS-атаку с 500 тысяч IP-адресов Microsoft хакер
Служба защиты Microsoft Azure обнаружила многовекторную атаку с пиком в 15,72 Тбит/с и 3,64 миллиарда индексов в секунду
Высадка на Луну миссии Artemis 3 перенесена на 2028 год
Microsoft отбила рекордную DDoS-атаку с 500 тысяч IP-адресов
Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота
Китайские хакеры провели первый в истории ИИ-кибершпионаж
Как Magento помогает автоматизировать продажи и управление товарами?
Meta внедрит инструмент анти плагиата в Instagram Reels
Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX
Ajax Systems Special Event: 55 новых устройств, беспроводные девайсы с Grade 3, Superior MegaHub для 999 устройств
BenQ выпустила 4K-проектор для развлекательных заведений
Новые смартфоны Oppo Reno15 і Reno15 Pro получили Dimensity 8450, защиту IP69 и 200 Мпикс-камеры
Док-станции Baseus Nomos II получили много портов, Qi2, зарядку до 245 Вт и втягиваемые кабели
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G
Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь
Epic Games Store позволит дарить игры друзьям