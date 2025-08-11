LG випустила 27-дюймову OLED панель із частотою 540-720 Гц11.08.25
На виставці K-Display 2025 у Сеулі LG Display представила 27-дюймову OLED-панель, здатну працювати з частотою оновлення 540 Гц у нативній роздільній здатності QHD (2560×1440) та до 720 Гц у HD-профілі. Це новий світовий рекорд для OLED-моніторів.
Такого результату досягнуто із застосуванням технології Dynamic Frequency Resolution (DFR) та фірмової схеми Primary RGB Tandem, при якій субпікселі основних кольорів керуються. Сигнал для кожного кольору надходить безпосередньо на окремий міні-світлодіод, що скорочує час обробки порівняно з традиційною передачею даних на кожен піксель.
Характеристики панелі LG
- 27″, QHD (2560×1440)
- 540 Гц (нативний), до 720 Гц в HD
- Час відгуку — 0,03 мс G2G
- Яскравість — до 1500 ниток (APL 1,5%)
- Колірне охоплення — 99,5% DCI-P3
- Спецпокриття, що блокує 99% відблисків
На тій же виставці компанія показала OLED-панель 4-го покоління на базі Tandem OLED з піковим рівнем яскравості 4000 нит, а також 45-дюймову панель з роздільною здатністю 5120×2160 (5K2K) – рекордний для OLED-дисплеїв.
LG Display заявляє про намір утримувати лідерство в OLED-інноваціях, розвиваючи існуючі технології та інвестуючи у подальші дослідження.
